Планы на вечер пятницы

В преддверии выходных горожане и гости столицы могут посмотреть кино, посетить лекцию историка и япониста, побывать на спектакле и многое другое.

Фильм Рустама Хамадова Москвичи и гости столицы после работы могут посетить различные городские мероприятия вечером в пятницу, 19 января. Желающим интересно провести время предлагается посмотреть фильм Рустама Хамадова, посетить выставку видео-арта в Московском музее современного искусства, прослушать лекцию историка и япониста Александра Мещерякова и многое другое.

В 19:30 в лектории музея современного искусства «Гараж» можно будет прослушать лекцию историка и япониста Александра Мещерякова. Слушатели узнают о формировании идентичности современных японцев, а также проследят путь, который проделала страна от колониальной империи, каковой являлась еще в XIX веке, до страны с демократическими идеалами. Лекция приурочена к выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь». Новая выставка современного искусства

Спектакль по пьесе Беккета Выставка видео-арта Андрея Слащева «Три поворота налево» открылась в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре 16 января. В экспозицию вошли видеоработы Андрея Слащева, а также графика. Выставка расположилась в трех залах.

Гости театра «Около дома Станиславского» могут посмотреть спектакль, который был поставлен по пьесе «Конец игры» ирландского драматурга Сэмюэла Беккета. Начало мероприятия состоится в 19 часов по московскому времени. Впервые спектакль был показан зрителю в 2011 году, а 2016 году была представлена его обновленная версия. Лекция о японской идентичности

В 19:30 в лектории музея современного искусства «Гараж» можно будет прослушать лекцию историка и япониста Александра Мещерякова. Слушатели узнают о формировании идентичности современных японцев, а также проследят путь, который проделала страна от колониальной империи, каковой являлась еще в XIX веке, до страны с демократическими идеалами. Лекция приурочена к выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь».