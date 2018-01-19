Ещё
Планы на вечер пятницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Планы на вечер пятницы 

Вечерняя Москва 19 января 2018
Фото: vm.ru
В преддверии выходных горожане и гости столицы могут посмотреть кино, посетить лекцию историка и япониста, побывать на спектакле и многое другое.
Москвичи и гости столицы после работы могут посетить различные городские мероприятия вечером в пятницу, 19 января. Желающим интересно провести время предлагается посмотреть фильм Рустама Хамадова, посетить выставку видео-арта в Московском музее современного искусства, прослушать лекцию историка и япониста Александра Мещерякова и многое другое.

Фильм Рустама Хамадова

В 19:30 в лектории музея современного искусства «Гараж» можно будет прослушать лекцию историка и япониста Александра Мещерякова. Слушатели узнают о формировании идентичности современных японцев, а также проследят путь, который проделала страна от колониальной империи, каковой являлась еще в XIX веке, до страны с демократическими идеалами. Лекция приурочена к выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь».

Новая выставка современного искусства

Выставка видео-арта Андрея Слащева «Три поворота налево» открылась в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре 16 января. В экспозицию вошли видеоработы Андрея Слащева, а также графика. Выставка расположилась в трех залах.

Спектакль по пьесе Беккета

Гости театра «Около дома Станиславского» могут посмотреть спектакль, который был поставлен по пьесе «Конец игры» ирландского драматурга Сэмюэла Беккета. Начало мероприятия состоится в 19 часов по московскому времени. Впервые спектакль был показан зрителю в 2011 году, а 2016 году была представлена его обновленная версия.

Лекция о японской идентичности

В 19:30 в лектории музея современного искусства «Гараж» можно будет прослушать лекцию историка и япониста Александра Мещерякова. Слушатели узнают о формировании идентичности современных японцев, а также проследят путь, который проделала страна от колониальной империи, каковой являлась еще в XIX веке, до страны с демократическими идеалами. Лекция приурочена к выставке Такаси Мураками «Будет ласковый дождь».
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперты назвали самые дорогие и самые доступные для проживания города мира Акцию «Ночь театров» проведут у себя почти 60 столичных театров СМИ сообщили о последних часах жизни Олега Табакова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение