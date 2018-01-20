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В Петербурге пройдет велопарад Дедов Морозов и Снегурочек
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В Петербурге пройдет велопарад Дедов Морозов и Снегурочек 

Собака 20 января 2018
Фото: Собака
Велопарад главных героев Нового года состоится 21 января. Десятки Дедов Морозов и Снегурочек прокатятся по центральным улицам Петербурга, чтобы привлечь внимание к велоинфраструктуре города и показать её важность для горожан.
Начнется традиционное велошествие на Петроградской стороне, а закончится на Дворцовой площади. Участвовать могут все желающие, единственное условие — необходим костюм Деда Мороза или Снегурочки. По желанию можно украсить и велосипед гирляндами, колокольчиками и прочими новогодними украшениями.
Сбор участников назначен на 14:30 в Ординарном сквере в Петроградском районе. Оттуда велосипедисты отправятся в сторону Дворцовой площади по следующему маршруту: Ординарный сквер → Левашовский проспект → улица Большая Зеленина → Рыбацкая улица → Введенская улица → Александровский парк → Троицкий мост → Миллионная улица → Дворцовая площадь. Собраться у финальной точки велосипедисты планируют в 15:45. Там же пройдет массовая фотосессия.
Тема велопарада в этом году — городская велоинфраструктура. «Мы проложили маршрут по велополосам Петроградской стороны (на данный момент это самый развитый с точки зрения велосипедизации район города) для того, чтобы познакомить участников как с удобствами, так и с минусами новой велоинфраструктуры», — отмечают организаторы.
Добавим, что проект не согласован с властями города и для него не предусмотрено сопровождение ГИБДД или перекрытие движения.
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