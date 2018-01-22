Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в феврале

Ледяная пещера, на изготовления которой уйдет около 70 тонн льда, откроется в московском парке «Зарядье» уже в коце февраля. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Ледник, который смогут увидеть посетители парка, будет шестиметровой высоты.

«Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 километров. Внутри циркулирует около восьми тонн специальной охлаждающей жидкости. Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В настоящий момент ледяные конструкции замораживают. Пещера площадью 350 квадратных метров с лабиринтами, колоннами и арками будет открыта круглый год.

Рядом с пещерой будут установлены медиаэкраны. На них будут транслироваться документально кино о свойствах и природе льда и экспедициях в Арктику и Антарктику.

За последние семь лет парки Москвы стали посещать в десять раз активнее. В 2017 году в парках прогулялись 118 миллионов человек. В 2010 году московские парки насчитали в 10 раз меньше посетителей.