Ледяная пещера в «Зарядье» откроется в феврале 

Ледяная пещера, на изготовления которой уйдет около 70 тонн льда, откроется в московском парке «Зарядье» уже в коце февраля. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Ледник, который смогут увидеть посетители парка, будет шестиметровой высоты.
В настоящий момент ледяные конструкции замораживают. Пещера площадью 350 квадратных метров с лабиринтами, колоннами и арками будет открыта круглый год.
«Конструкция ледяной пещеры состоит из изогнутых металлических труб общей длиной 15 километров. Внутри циркулирует около восьми тонн специальной охлаждающей жидкости. Температура в пещере будет варьироваться от минус пяти до минус восьми градусов по Цельсию», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Рядом с пещерой будут установлены медиаэкраны. На них будут транслироваться документально кино о свойствах и природе льда и экспедициях в Арктику и Антарктику.
За последние семь лет парки Москвы стали посещать в десять раз активнее. В 2017 году в парках прогулялись 118 миллионов человек. В 2010 году московские парки насчитали в 10 раз меньше посетителей.