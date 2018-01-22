Татьянин день: гуляют Татьяны и студенты

На Татьянин день установилась добрая традиция, каждый год, 25 января студенты собираются и весело проводят время, благо предложений где это сделать в Москве в избытке. Мы подобрали самые интересные варианты досуга для Татьян и студентов.

На каток всей группой

Уже не первый год московские катки принимают участие в праздновании Татьяниного дня. На главном катке страны ВДНХ вечером 25 января с 17:00 до 23:00 вход для студентов очного отделения и всех Татьян будет стоить 200 рублей. А студенток Татьян при предъявлении студенческого билета и паспорта пустят покататься бесплатно.

К акции также присоединились 16 парков Москвы — в парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" , Измайловском парке и других вход для студентов и Татьян будет бесплатным, при предъявлении студенческого билета или паспорта им можно будет также взять в прокат коньки со скидкой в 50 процентов. В парке Горького прокат для Татьян в этот день будет бесплатным как и для студентов дневного отделения.

Одри Хепберн в подарок

На днях в Центре фотографии им. братьев Люмьер открылась выставка легендарного голливудского фотографа Дугласа Киркланда . За 60 лет своей карьеры он принимал участие в съемках более 170 самых популярных фильмов современности. Среди них: «Звуки музыки», «2001 год: Космическая Одиссея», «Титаник», «Мулен Руж!», «Великий Гэтсби» и другие.

пресс-службы

25 января при предъявлении студенческого билета студенты в подарок получают плакат с фотографией, сделанной Дугласом Киркландом. Очаровательная и вечно юная Одри Хепберн, Париж 1965 год. Также в Центре действуют постоянные скидки для студентов — вход стоит 200 руб.

Иммерсивный спектакль со звездой

23 января, накануне Дня российского студенчества в гости к актерам спектакля "Дом 19|07" придут артисты, сыгравшие в культовых российских сериалах о студентах: "Универ", "Универ Новая общага", "Студенты", "Интерны", "Кадеты" и других. Кроме того, в честь Татьяниного дня организаторы постановки делают подарок всем студентам: на спектакли 21, 26 и 27 января для учащихся всех ВУЗов будет действовать скидка на билеты в размере 50%.

Истории художников-студентов в ИРРИ

Институт русского реалистического искусства подготовил специальную программу. Для Татьян и студентов в этот день вход в музей будет бесплатным, а также студентам при предъявлении билета в подарок дадут планнер на 2018 год с иллюстрацией картины Александра Лабаса "Матрос" — чтобы не забыть ни о чем важном в течение года.

пресс-службы

В 19:30 всех посетителей приглашают на бесплатную обзорную экскурсию, в ходе которой им расскажут о студенческих работах художников из основной экспозиции ИРРИ, а также о знаменитых художниках-педагогах и их учениках.

Золушка за полцены

Билеты на легендарный спектакль Театра мюзикла «Все о Золушке» 25 января студентам можно приобрести за полцены. Для этого нужно прийти в кассу театра (Пушкинсая пл, 2) и предъявить студенческий билет. Версия Театра мюзикла на знаменитую сказку Шарля Перо удивит самого требовательного зрителя: здесь смахнули пыль и сахарную пудру с детской сказки, превратив ее в честную историю о каждом из нас. В мюзикле «Всё о Золушке» молодые романтики становятся заложниками неуемных амбиций и взаимных обид старшего поколения, правитель от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут «по понятиям» — слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами.

Квест в зоопарке

Московский зоопарк 25 января также бесплатно раскроет ворота для студентов, и кроме того, подготовит для них квест по своей территории. Каждая из команд-участниц получит свои задания и маршрут.

пресс-службы

Желающим принять участие в квесте рекомендуется одеваться по погоде, иметь при себе ручку или карандаш, а также доступ в интернет. Участие в квесте бесплатное, необходимо только предварительно зарегистрировать команду (до шести человек) по телефону: 8 499 255 57 63.