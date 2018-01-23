События этой недели: премьеры и не только

Когда: с 19 января

Где: московские кинотеатры Фильм "Хеппи-энд"

Михаэль Ханеке, обладатель "Оскара" за фильм "Любовь", представляет новую семейную драму — историю большой буржуазной семьи, в которой при видимом благополучии никто никого не любит, и роднит этих людей друг с другом только желание покончить с собой. Фильм был номинирован на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, однако главный приз 2017 года достался картине Рубена Эстлунда "Квадрат".

Когда: с 25 января

Где: московские кинотеатры Фильм "Смерть Сталина"

Комедия "Смерть Сталина", снятая при поддержке нескольких европейских стран, рассказывает про события 1953 года, произошедшие в СССР после смерти "отца народов". Смотреть на то, как европейцы представляют себе борьбу за власть в советских реалиях, довольно смешно, однако стоит отметить, что Никита Хрущев из Стива Бушеми получился довольно убедительным.

Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Когда: с 25 января

Где: московские кинотеатры Спектакль "Беги, Алиса, беги"

К 80-летию Владимира Высоцкого Театр на Таганке готовит спектакль "Беги, Алиса, беги" в постановке Максима Диденко. Именно с этим театром связана большая часть творческой жизни поэта и музыканта. В 1976 году в России появился дискоспектакль "Алиса в стране чудес", основанный на музыкальных композициях Высоцкого, которые записывались в течение трех лет, а теперь Максим Диденко переосмыслил сохранившиеся воспоминания и записи этого спектакля для новой пьесы.

Когда: 25 и 26 января

Где: Театр на Таганке Выставка "Металлические метафоры"

Персональная выставка Андрея Бисти "Металлические метафоры" откроется в галерее "Кино" 23 января и будет приурочена к презентации одноименной монографии о художнике с комментариями известного писателя и культуролога Константина Победина. В экспозиции будут представлены более 20 скульптурных работ художника из собрания коллекционера Натальи Опалевой.

Когда: с 23 января

Где: галерея "Кино", Малая Молчановка, д. 8, стр. 2 Выставка "Постановки"

Московский музей современного искусства совместно с петербургской галереей NAMEGALLERY представляют персональную выставку художника Леонида Цхэ, который в своем творчестве пытается переосмыслить стандарты академического рисунка через принципы современного искусства. Экспозиция включает живописные холсты и серии графических листов, объединяющих две темы: учебные постановки в классе, созданные ЦХЭ еще во время его обучения в академии, и повседневную жизнь, зарисованную по мотивам снимков из социальных сетей и телерепортажей.

Выставка Леонида Цхэ. "Постановки"

Когда: с 25 января

Где: ММОМА, Тверской бульвар, д. 9 Чемпионат России по игре "Камень/Ножницы/Бумага"

26 января в Главклабе состоится самое громкое мероприятие мира странных событий — серьезный турнир по легендарной игре "Камень/Ножницы/Бумага", 1-й чемпионат России по всех хорошо знакомому состязанию. Победитель получит не только моральное удовлетворение, но и iPhone 8, а обладатели 2-го и 3-го мест получат телевизор и экшен-камеру.

Когда: с 26 января, 20:00 Где: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, ул. Орджоникидзе, д. 11