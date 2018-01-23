Ещё
Зловещие города-призраки, которые покинули люди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зловещие мертвые города, которые покинули люди 

Рамблер 23 января 2018
Раньше в этих городах кипела жизнь, а сейчас разруха и запустение — смотрите нашу фотогалерею.
1/9  Колманскоп. Расположен в пустыне Намиб. В начале XX века здесь были обнаружены алмазы, пока шла добыча, город процветал, но как только месторождение иссякло, люди покинули его. Сейчас часть домов отреставрирована, сюда водят экскурсии.
Фото:
2/9  Консонно, основанный еще в Средние века. В 1962 году итальянский бизнесмен решил превратить это место с населением в 300 человек в курорт с казино, но планам не суждено было сбыться, в 1976 году оползень изолировал город от остального мира и строительство было прекращено.
Фото:
3/9  Хамберстоун. В XIX и начале XX века здесь добывали селитру, но с распространением синтетических удобрений, необходимость в добыче пропала. Город забросили. Но в 2005 году его внесли Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фото:
4/9  Сентралия. Город расположен рядом с крупным угольным месторождением, но в 1962 году произошел сильный пожар, уголь горел прямо под землей. Пожар нанес непоправимый урон, но людей эвакуировали лишь в 1981 году, после того как один мальчик чуть не упал в огромную трещину на асфальте.
Фото:
5/9  Нан Мадол, древний город, расположенный на вершине кораллового рифа. Нан Мадол известен примерно с 1200 года н. э. и существовал около 400 лет, пока воин-герой по имени Исокелекель не сверг правящую династию, что привело к разрушению города.
Фото:
6/9  Сирийские «мертвые города» включают примерно 40 деревень, которые относятся к I-VII векам н. э. В прошлом эти деревни довольно быстро были заброшены, историки предполагают, что из-за изменения торговых маршрутов или климата.
Фото:
7/9  Плимут был уничтожен в 1997 году, после извержения вулкана город накрыло пирокластическим потоком — смесью газа, пепла и камней, температура которой может достигать 800 градусов, скорость 700 км/ч. Посетить руины можно только по специальному разрешению.
Фото:
8/9  Баннак. Этот город стремительно вырос, после того как рядом было обнаружено золото в 1862 году, и так же быстро пришел в упадок из-за преступности и открытия новых золотоносных ручьев.
Фото:
9/9  Молога. Город был затоплен в 1940 году, на его месте теперь Рыбинское водохранилище. До сих пор существует легенда, что не все жители были эвакуированы, около 300 отказались покинуть свои дома и погибли вместе с городом.
Фото:
Когда в этих городах кипела жизнь, но обстоятельства сложились так, что люди были вынуждены покинуть родные места. Листайте нашу фотогалерею.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение