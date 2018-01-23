Зловещие города-призраки, которые покинули люди

Раньше в этих городах кипела жизнь, а сейчас разруха и запустение — смотрите нашу фотогалерею.
1/9 Колманскоп. Расположен в пустыне Намиб. В начале XX века здесь были обнаружены алмазы, пока шла добыча, город процветал, но как только месторождение иссякло, люди покинули его. Сейчас часть домов отреставрирована, сюда водят экскурсии.
Фото:
Damien du Toit/Wikipedia
2/9 Консонно, основанный еще в Средние века. В 1962 году итальянский бизнесмен решил превратить это место с населением в 300 человек в курорт с казино, но планам не суждено было сбыться, в 1976 году оползень изолировал город от остального мира и строительство было прекращено.
Фото:
Marco Sbroggiò/Wikipedia
3/9 Хамберстоун. В XIX и начале XX века здесь добывали селитру, но с распространением синтетических удобрений, необходимость в добыче пропала. Город забросили. Но в 2005 году его внесли Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фото:
Dan Lundberg/Flickr
4/9 Сентралия. Город расположен рядом с крупным угольным месторождением, но в 1962 году произошел сильный пожар, уголь горел прямо под землей. Пожар нанес непоправимый урон, но людей эвакуировали лишь в 1981 году, после того как один мальчик чуть не упал в огромную трещину на асфальте.
Фото:
Wikimedia
5/9 Нан Мадол, древний город, расположенный на вершине кораллового рифа. Нан Мадол известен примерно с 1200 года н. э. и существовал около 400 лет, пока воин-герой по имени Исокелекель не сверг правящую династию, что привело к разрушению города.
Фото:
Wikimedia
6/9 Сирийские «мертвые города» включают примерно 40 деревень, которые относятся к I-VII векам н. э. В прошлом эти деревни довольно быстро были заброшены, историки предполагают, что из-за изменения торговых маршрутов или климата.
Фото:
Bernard Gagnon/Wikipedia
7/9 Плимут был уничтожен в 1997 году, после извержения вулкана город накрыло пирокластическим потоком — смесью газа, пепла и камней, температура которой может достигать 800 градусов, скорость 700 км/ч. Посетить руины можно только по специальному разрешению.
Фото:
Godot13/Wikipedia
8/9 Баннак. Этот город стремительно вырос, после того как рядом было обнаружено золото в 1862 году, и так же быстро пришел в упадок из-за преступности и открытия новых золотоносных ручьев.
Фото:
Mark Holloway/Wikipedia
9/9 Молога. Город был затоплен в 1940 году, на его месте теперь Рыбинское водохранилище. До сих пор существует легенда, что не все жители были эвакуированы, около 300 отказались покинуть свои дома и погибли вместе с городом.