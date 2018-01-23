Зловещие города-призраки, которые покинули люди

1/9 Колманскоп. Расположен в пустыне Намиб. В начале XX века здесь были обнаружены алмазы, пока шла добыча, город процветал, но как только месторождение иссякло, люди покинули его. Сейчас часть домов отреставрирована, сюда водят экскурсии. Фото: Damien du Toit/Wikipedia

2/9 Консонно, основанный еще в Средние века. В 1962 году итальянский бизнесмен решил превратить это место с населением в 300 человек в курорт с казино, но планам не суждено было сбыться, в 1976 году оползень изолировал город от остального мира и строительство было прекращено. Фото: Marco Sbroggiò/Wikipedia

3/9 Хамберстоун. В XIX и начале XX века здесь добывали селитру, но с распространением синтетических удобрений, необходимость в добыче пропала. Город забросили. Но в 2005 году его внесли Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Dan Lundberg/Flickr

4/9 Сентралия. Город расположен рядом с крупным угольным месторождением, но в 1962 году произошел сильный пожар, уголь горел прямо под землей. Пожар нанес непоправимый урон, но людей эвакуировали лишь в 1981 году, после того как один мальчик чуть не упал в огромную трещину на асфальте. Фото: Wikimedia

5/9 Нан Мадол, древний город, расположенный на вершине кораллового рифа. Нан Мадол известен примерно с 1200 года н. э. и существовал около 400 лет, пока воин-герой по имени Исокелекель не сверг правящую династию, что привело к разрушению города. Фото: Wikimedia

6/9 Сирийские «мертвые города» включают примерно 40 деревень, которые относятся к I-VII векам н. э. В прошлом эти деревни довольно быстро были заброшены, историки предполагают, что из-за изменения торговых маршрутов или климата. Фото: Bernard Gagnon/Wikipedia

7/9 Плимут был уничтожен в 1997 году, после извержения вулкана город накрыло пирокластическим потоком — смесью газа, пепла и камней, температура которой может достигать 800 градусов, скорость 700 км/ч. Посетить руины можно только по специальному разрешению. Фото: Godot13/Wikipedia

8/9 Баннак. Этот город стремительно вырос, после того как рядом было обнаружено золото в 1862 году, и так же быстро пришел в упадок из-за преступности и открытия новых золотоносных ручьев. Фото: Mark Holloway/Wikipedia