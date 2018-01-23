Ещё
Уличные мероприятия Москвы в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уличные мероприятия Москвы в 2018 году 

Вечерняя Москва 23 января 2018
Фото: Вечерняя Москва
Столица составила календарь мероприятий на год. Цикл уличных мероприятий «Московские сезоны» уже расписан вплоть до 2019-го.

Московская Масленица 9–18 февраля

Фестиваль охватит порядка 30 площадок в центре столицы. За десять дней в Москве пройдут сотни кулинарных мастер-классов по выпечке блинов, оладий, пирогов. Взрослым и детям придутся по душе игры, забавы, проводы зимы и встреча весны. Исторические реконструкции, веселые постановки станут главными событиями, которые подготовили власти.

Пасхальный дар 30 марта — 15 апреля

Состоится благотворительный театральный марафон. Мероприятия проведут на благоустроенных общественных пространствах, в программу также включат постановки с участием людей, имеющих особенности здоровья.

Московская весна A Cappella 27 апреля — 9 мая

Пройдут музыкальные театральные мюзиклы и оперетты. Артисты выступят на городских площадках. Художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов предложил провести весной этого года в рамках фестиваля «Московская весна A Capella» Фестиваль мюзиклов. Одна из целей международного фестиваля и конкурса A Capella — раскрыть потенциал для творческих идей, подчеркнуть незаурядность и исключительность привычных городских пространств.

День России 10–12 июня

Центральные улицы и фестивальные площадки привлекут патриотическими акциями, концертами и выставками о России.

Московское лето 20 июля — 15 августа

Любимые сорта варений, джемов, мороженого, лимонадов и других сезонных десертов можно будет купить на фестивальных площадках.

Времена и эпохи 9–19 августа

Реконструкторы из Москвы, России и разных стран мира выступят в «Коломенском» и на других городских площадках. В центре внимания — исторические баталии былых эпох.

День города 8–9 сентября

В эти сентябрьские выходные столица отметит свой 871-й день рождения. Тверская и прилегающие к ней площадки вновь будут в центре внимания. Театральные коллективы сделают основную программу.

День народного единства 3–5 ноября

Еще один государственный праздник отметят в центре и округах.

Золотая осень 21 сентября — 7 октября

Осень — пора собирать урожай. Фермеры и товаропроизводители из различных уголков России привезут дары природы.
КСТАТИ
Первый фестиваль сезона — «Путешествие в Рождество» — уже прошел. Событие не только стало самым масштабным в российской столице, но и вошло в мировую пятерку рекомендуемых к посещению мероприятий. 14,5 миллиона горожан и туристов посетили 83 площадки. «Путешествие в Рождество» вернется практически через год. Но скучать не придется, впереди — огромное количество событий.
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперты назвали самые дорогие и самые доступные для проживания города мира Акцию «Ночь театров» проведут у себя почти 60 столичных театров СМИ сообщили о последних часах жизни Олега Табакова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение