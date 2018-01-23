Уличные мероприятия Москвы в 2018 году

Столица составила календарь мероприятий на год. Цикл уличных мероприятий «Московские сезоны» уже расписан вплоть до 2019-го. Московская Масленица 9–18 февраля

Фестиваль охватит порядка 30 площадок в центре столицы. За десять дней в Москве пройдут сотни кулинарных мастер-классов по выпечке блинов, оладий, пирогов. Взрослым и детям придутся по душе игры, забавы, проводы зимы и встреча весны. Исторические реконструкции, веселые постановки станут главными событиями, которые подготовили власти. Пасхальный дар 30 марта — 15 апреля

Состоится благотворительный театральный марафон. Мероприятия проведут на благоустроенных общественных пространствах, в программу также включат постановки с участием людей, имеющих особенности здоровья. Московская весна A Cappella 27 апреля — 9 мая

День России 10–12 июня Пройдут музыкальные театральные мюзиклы и оперетты. Артисты выступят на городских площадках. Художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов предложил провести весной этого года в рамках фестиваля «Московская весна A Capella» Фестиваль мюзиклов. Одна из целей международного фестиваля и конкурса A Capella — раскрыть потенциал для творческих идей, подчеркнуть незаурядность и исключительность привычных городских пространств.

Центральные улицы и фестивальные площадки привлекут патриотическими акциями, концертами и выставками о России. Московское лето 20 июля — 15 августа

Любимые сорта варений, джемов, мороженого, лимонадов и других сезонных десертов можно будет купить на фестивальных площадках. Времена и эпохи 9–19 августа

Реконструкторы из Москвы, России и разных стран мира выступят в «Коломенском» и на других городских площадках. В центре внимания — исторические баталии былых эпох. День города 8–9 сентября

В эти сентябрьские выходные столица отметит свой 871-й день рождения. Тверская и прилегающие к ней площадки вновь будут в центре внимания. Театральные коллективы сделают основную программу. День народного единства 3–5 ноября

Еще один государственный праздник отметят в центре и округах. Золотая осень 21 сентября — 7 октября

Осень — пора собирать урожай. Фермеры и товаропроизводители из различных уголков России привезут дары природы.

КСТАТИ

Первый фестиваль сезона — «Путешествие в Рождество» — уже прошел. Событие не только стало самым масштабным в российской столице, но и вошло в мировую пятерку рекомендуемых к посещению мероприятий. 14,5 миллиона горожан и туристов посетили 83 площадки. «Путешествие в Рождество» вернется практически через год. Но скучать не придется, впереди — огромное количество событий.