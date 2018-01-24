5 горнолыжных курортов, о которых вы не слышали

Говоря о горнолыжных курортах, мы привыкли вспоминать французский Куршевель или швейцарский Санкт-Мориц, однако в мире есть и другие площадки для занятия зимними видами спорта. В нашей подборке 5 лучших горнолыжных курортов, о которых вы еще не слышали.

Колашин, Черногория

Черногория популярна в качестве летнего курорта, однако немногие знают, что на территории черногорского города Колашин располагается развитый и оснащенный горнолыжный курорт «Ski Resort KOLASIN 1450».

Общая протяженность трасс курорта составляет 16,5 километров, благодаря чему Колашин может похвастаться разнообразием трасс как для новичков, так и для профессионалов. Для удобства спортсменов оборудованы 6 подъемников, один из которых предназначен для детей.

Неподалеку от курорта располагается национальный парк Биоградская гора, где можно насладиться потрясающей природой и горным ландшафтом. Шахдаг, Азербайджан

Теплый Азербайджан никогда не ассоциировался с зимними видами спорта, однако новый современный горнолыжный курорт Шахдаг, расположенный у подножья одноименной вершины, призван изменить это. Курорт, построенный в 2013, году учел все пожелания спортсменов. На территории курорта есть несколько видов подъемников: 4 кресельных, 1 гондольный, 2 бугельных, 4 ковровых и 6 трасс разной сложности. Пхенчхан, Южная Корея

Город Пхенчхан стал известен всему миру лишь в 2011 году, когда был объявлен столицей Зимней Олимпиады 2018, однако борьба за этот титул велась с далекого 2003 года.

Многофункциональный горнолыжный курорт городе Пхенчхан состоит из трех комплексов: Альпенсия, Феникс-Парк, Ёнпхён, именно на них будут проходить олимпийские соревнования. Все трассы оборудованы современными подъемниками и освещением для ночного катания.

Особенностью этого курорта является высота всего в 700 метров. Врачи считают ее самой благоприятной для здоровья. Квитфьель, Норвегия

Норвежский Квитфьель является одним из самых современных горнолыжных комплексов в мире. Он был значительно расширен после проведения на одной из трасс Зимних Олимпийских игр 1994 года и до сих пор используется для масштабных соревнований.

На высоте 600 метров располагаются отели, апартаменты, уютные рестораны, пабы и магазины, где можно провести время после катания. Яхорина, Босния и Герцеговина

Горнолыжный курорт Яхорина принимал Зимнюю Олимпиаду 1984 года, с тех пор он обрел статус одного из лучших горнолыжных комплексов Восточной Европы. Общая протяженность трасс здесь составляет 25 километров, большинство из которых предназначены для опытных лыжников. Курорт обслуживается девятью подъемниками, что позволяет значительно сократить очереди.

У подножья склонов располагается основная инфраструктура: отели и рестораны традиционной кухни.