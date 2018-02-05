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Российский режиссер нарисовал мультфильм о Петербурге
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Российский режиссер нарисовал мультфильм о Петербурге 

Собака 5 февраля 2018
Фото: Собака
Режиссер-мультипликатор Иван Максимов снял анимационный фильм о Петербурге и его музыкантах «Дивергенция D». Об этом сообщает «Петербургский дневник».
В мультфильме показан дождливый Петербург, его улицы, здания, мосты и набережные. По городу гуляют слоны и фантастические существа, а образы главных персонажей списаны с музыкантов камерного оркестра «Дивертисмент». На фоне звучит музыка Баха.
Иван Максимов — художник и мультипликатор. Помимо анимации, создавал рекламные ролики, заставки для телепередач, клипы. Максимов также рисовал иллюстрации к журналам и карикатуры для газет. С 2002 по 2005 год преподавал режиссуру во ВГИКе, c 2011-го преподает в собственной школе «Питермультарт».
В середине декабря 2017 года петербургский художник Павел Фильчаков представил календарь с видами Петроградской стороны. Фильчаков является автором еще одного календаря — «Петербург в постройках Бенуа».
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