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В Петербурге появится улица Рериха
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В Петербурге появится улица Рериха 

Собака 25 января 2018
Фото: Собака
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал инициативу Топонимической комиссии о присвоении названий нескольким безымянным проездам в Калининском районе города.
Безымянный проезд от улицы Обручева до Гжатской улицы назовут улицей Рериха в честь известного художника. Кроме того, в районе появятся Нартовская улица (участок от Меншиковского до Пискаревского проспектов), названная в честь изобретателя Андрея Нартова.
Проезд улицы Комсомола до улицы Михайлова будет назван улицей Архитектора Баранова в честь Николая Баранова, главного архитектора Ленинграда в период с 1938 по 1950 годы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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