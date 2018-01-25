В Петербурге появится улица Рериха

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал инициативу Топонимической комиссии о присвоении названий нескольким безымянным проездам в Калининском районе города.

Безымянный проезд от улицы Обручева до Гжатской улицы назовут улицей Рериха в честь известного художника. Кроме того, в районе появятся Нартовская улица (участок от Меншиковского до Пискаревского проспектов), названная в честь изобретателя Андрея Нартова.