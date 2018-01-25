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Названы даты проведения Международного культурного форума
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Названы даты проведения Международного культурного форума в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 25 января 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
VII Международный культурный форум в Петербурге пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.
В программу форума войдут профессиональные, деловые и культурные события. В частности, будут представлены деловые и культурные программы государств, имеющих статус «Страны-гостя VII Санкт-Петербургского международного культурного форума», а также различные тематические направления, например — «Фестиваль фестивалей».
Кроме того, в рамках форума откроются лекторий «Культура 2.0» и Международный джазовый форум-фест Jazz Across Borders (JAB).
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