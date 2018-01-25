Лето круглый год: чем заняться на пляжах Гоа

Индия остается одним из основных недорогих вариантов отдыха на теплых пляжах в зимний сезон, пока для туристов еще не открыт Египет. Большинство туристов летят на побережье штата Гоа. Здесь, конечно, нет отелей с любимой у россиян системой «все включено», зато есть другие удовольствия.

В России все заметает снегом, а в Гоа в самом разгаре лето. Днем солнце разогревает воздух выше 30 градусов. Вода в Индийском океане в январе и феврале теплее, чем во многих местах на Земле, — почти 28 градусов. В такой ситуации самое сложное — это выбрать подходящий пляж. Если вы едете за медитацией в тишине на фоне живописных тропических пейзажей, то лучше выбирать тихие пляжи Южного Гоа. Ну а если вас интересуют танцы на песке с вечера до утра, то присмотритесь к Северному Гоа. Главное — не перепутать, иначе впечатление от отдыха может оказаться не соответствующим ожиданиям.

Север или юг?

Пляжи Северного Гоа традиционно притягивают поклонников шумных дискотек и вечеринок. Наиболее популярные курорты — Калангут, Бага Синкерим и Кандолим. Здесь много всевозможных магазинов, баров и клубов, а атмосфера напоминает чем-то летние Турцию или Египет. Однако самые масштабные транс-вечеринки устраивают на пляже Вагатор, на фоне величественных вулканических пейзажей.

Впрочем, в Северном Гоа расположены не только шумные курорты. Например, пляж Арамболь известен тем, что днем здесь медитируют поклонники йоги, а вечером те же туристы впадают в транс под музыку барабанов и гитар. На пляж Мандрем вообще едут семьи с детьми, это место выбирают из-за мелкого белого песка и чистой воды. Русскую речь чаще всего можно услышать на пляже Морджим, получившем прозвище «русской деревни» из-за обилия соотечественников. Кстати, здесь отдыхают в основном поклонники водных видов спорта — винд— и кайтсерфинга.

Романтикам, ищущим уединения, стоит отправиться на пляжи Южного Гоа. Палолем облюбовали любители семейного отдыха — окруженный пальмами тихий залив отлично подходит для детей. Несмотря на обилие ресторанов и баров у побережья, по ночам здесь не бывает шумно. Пляж Кола из-за высоких волн выбирают любители серфинга. Состоятельные туристы предпочитают отели на побережьях пляжей Варка и Мобор. Особенности Варки — чистейшая вода и песок белого цвета. Кроме того, рядом находится белая католическая церковь — одна из главных местных достопримечательностей. Кстати, именно здесь сконцентрированы отели уровня «пять звезд». Пляж Мобор находится на длинной песчаной косе рядом с рекой Сал. Несмотря на то, что здесь любят отдыхать европейцы, в этом месте не так много пляжных торговцев.

Лыжи и доски

Бухты Гоа притягивают поклонников водных видов спорта со всего мира. Многие именно здесь впервые встают на доску или учатся держаться на водных лыжах. Туристам на пляжах предлагают развлечения на любой вкус. Например, в пересчете на российскую валюту за 1800 рублей можно на 20 минут арендовать аквабайк. Примерно за 1500 рублей предлагается пролететь на параплане над прибрежными джунглями. Однако проще всего встать на водные лыжи: инструкторов здесь хоть отбавляй, а цены вполне доступные — около 1000 рублей за 10 минут.

С виндсерфингом все немного сложнее — здесь нужен особый талант, и поэтому новичкам предлагают попробовать бодисерфинг — катание, лежа на животе. Зато это намного доступнее, чем водные лыжи — от 200 рублей в час. На пляжах также предлагают поплавать на яхтах в открытом океане. Такая прогулка стоит около 2000 рублей — она занимает около шести часов и включает обед на пляже и купание с борта судна. Часто вов ремя таких прогулок появляется возможность сделать селфи с дельфинами. Ряд экскурсий предусматривают посещение старинного португальского форта Агуада, где расположен маяк, знаменитый во всем мире.

Найдут, чем заняться на Гоа, и любители рыбалки. Им выдадут снасти и покажут место, где клев будет такой, что можно будет «забыть обо всем на свете».

Избавление от негатива

Индия — это страна контрастов. Здесь можно безудержно танцевать или с утра до вечера пытаться оседлать волну, а можно просто расслабиться. Многие за этим расслаблением и едут. Стоимость получасового массажа лица начинается от 300 рублей. Цена одного часа комплексного массажа с мытьем ног и паровой ванной — от 1600 рублей. Вообще, вариантов расслабляющих процедур множество — от обычного массажа лица до аюрведической терапии. Массаж в Индии предполагает не жесткие пощипывания, как в Таиланде, а приятные поглаживания, снимающие негативную энергию. Одна из самых популярных аюрведических процедур — Широдвара: в течение получаса на лоб тонкой струей льется масло, как бы рисуя знак бесконечности или «восьмерку».

Кухни народов мира

Большинство туров в Гоа предполагают размещение с завтраками или вообще без питания. Поэтому придется питаться вне отеля. Еда в Индии очень разнообразная. Бывалые туристы предпочитают есть в «пляжных шеках». Это небольшие заведения с кухней, которые расположены прямо на побережье. В меню, как ни странно, сотни наименований самых разных блюд — китайских, индийских и европейских. Привычные паста, пицца и бургеры здесь соседствуют с тушеной в специях курицей или креветками и кальмарами с рисом. Можно также выбрать большую рыбу с подноса, на котором разложены всевозможные морские обитатели, и попросить поваров приготовить ее по определенному рецепту.

Еда в Индии недорогая, и многие туристы каждый вечер устраивают себе роскошное застолье, которое сложно позволить себе в других странах, а тем более на родине. Например, стоимость порции курицы, которую здесь могут приготовить на гриле, пожарить на сковородке или потушить в специях — начинается от 150 рублей. В качестве гарнира предлагается рис, хотя могут приготовить картошку, потушить овощи или сварить макароны. Морепродукты, к которым относятся креветки, кальмары и некрупная рыба, также стоят от 150 рублей за порцию. Чуть дороже обойдется большая рыба со специального подноса — от 200 рублей, уже с гарниром. Обычно туристам предлагают на выбор небольшую акулу, крупных креветок, крабов и несколько видов экзотических рыб. Таким образом, за 1000 рублей можно отлично поужинать компанией с напитками.

Джипы и танцы

Среди развлечений в Индии есть и традиционные экскурсии, которые предлагаются туристам на пляжах. Например, можно поехать на водопад Дудхсагар. Часть пути туристов везут на автобусах, а потом предлагают пересесть на джипы. В дороге наверняка встретится различная живность — от экзотических птиц до буйволов и бизонов.

Любителям древностей понравятся экскурсии по древним храмам и колониальным постройкам португальцев. Среди необычных развлечений — экскурсии на крокодиловую ферму и плантацию специй — за целый день катания по округе придется заплатить около 3000 рублей с человека. Приезжая в Индию, не стоит упускать возможность полюбоваться традиционными танцами — обязательным элементом болливудских фильмов. Во время костюмированных шоу гостям предлагаются национальные блюда. Кстати, желающих мастера могут обучить замысловатым движениям. Самые популярные танцы — это «Катхак», «Катхакали», «Манипури» и «Бхаратнатьям».