National Geographic назвал 5 лучших музеев Петербурга 

Всемирно известный журнал о путешествиях National Geographic составил список из пяти обязательных к посещению музеев Петербурга.
В рейтинг попали Эрмитаж, который издание назвало «бриллиантом в короне русских музеев», Русский музей, музей Фаберже, галерея современного искусства «Эрарта» и квартира Самойловых — филиал Театрального музея.
«Санкт-Петербург — это город искусства», — говорится в статье. Автор публикации также называет город культурной столицей России, выделяя петербургский театр и балет.