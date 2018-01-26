Планы на выходные 27-28 января

Погода нас не радует, поэтому все мероприятия на этих выходных пройдут под крышей. Но зато мы собрали самое интересное!

Грига и Шкулипа в «Лисице»

Уже сегодня вечером наши редакторы Алина и Катя играют диджей-сет в баре «Лисица». Ставить будут попсу: от Эда Ширана до Фараона и Валерия Меладзе . Обещают веселье.

Адрес: Театральный пр-д, д. 3, с. 3 Вход: 21+

Марк Щедрин в «Симачеве»

Все как обычно: хорошая музыка, никаких приглашений и даже дресс-кода. За пультом будет стоять Марк Щедрин, а значит, танцевать придется до утра.

Адрес: пер. Столешников, д. 12 Вход: фейсконтроль

Хип-хоп для детей

Если твой ребенок слушает 50 Cent-a, P. Diddy и Канье Уэста, то мы знаем, куда надо идти — в студии ML Dance открывают набор детей в возрасте от 9 лет.

Адрес: ул. Балтийская, д. 9 Стоимость: первое занятие бесплатно

Блошиный рынок «Ретро»

Для любителей винтажа каждую субботу и воскресенье на Самокатной улице работает большой блошиный рынок «Ретро». Мода все-таки циклична, может, найдешь там пару крутых очков.

Адрес: ул. Самокатная, д. 4 с. 9 Вход: свободный

Скоростные встречи на английском

Если тебе срочно нужна практика английского, то нет ничего лучше скоростных встреч. Это что-то вроде коротких свиданий, но никакой романтики — разговор и ничего больше.

Адрес: Starbuck, ул. Балчуг, д. 3/2 Вход: 400 р.

Вечер памяти Владимира Высоцкого

К 80-летию Владимира Высоцкого библиотека №16 «Культурный центр милосердия и толерантности им. Ф. П. Гааза» устраивает музыкально-поэтический вечер. На нем выступят артисты театра, кино и эстрады. А еще покажут редкие отрывки из спектаклей и фильмов с Высоцким. В общем, для поклонников.

Адрес: Волгорадский пр-т, д. 16 Вход: свободный

Открытый микрофон в Bowie Karaoke

У самого модного столичного караоке на Мясницкой есть хорошая традиция — открытый микрофон три раза в неделю. Ближайший — в воскресенье. Просто выходишь на сцену и поешь свою любимую песню на английском — на русском не поют. Так что если у тебя есть коронная песня Адель , welcome.

Адрес: ул. Мясницкая, д. 16 Вход: свободный

Показ «Аритмии»

А для тех, кто не успел посмотреть «Аритмию» в прокате, психоаналитический клуб на Чистых Прудах покажет фильм Бориса Хлебникова в воскресенье в 18:00. Ты точно не пожалеешь, нам картина очень нравится.

Адрес: Чистопрудный б-р, д. 21 Билеты: цена по запросу. Оплата на месте