8 правил осознанного туризма

Туристические хитрости: почему не стоит покупать самые дешевые билеты и хвататься на «бесплатные» услуги в отеле.

Путешествия меняются: если раньше для того, чтобы гордиться своим отпуском, было достаточно недели на пляже и двух прогулок по магазинам, то теперь туристы стараются максимально обогатить свой опыт. Осознанный туризм — определяющая тенденция этого года. Такой подход подразумевает уважительное отношение к местному сообществу, экологии и экономике, а также поиск непроторенных троп и аутентичных мест.

Чтобы выбрать неочевидное место для путешествия и при этом не потратить на поездку все свои сбережения, можно воспользоваться специальными вспомогательными сервисами. Многие сервисы, например «Яндекс. Путешествия», предлагают данные о цене путешествий в виде таблицы карточек, а сервис «Куда-либо» на Momondo дает возможность увидеть цены на перелеты в разные города прямо на карте мира.

1. Cамые низкие цены на билеты действуют за 60 дней до даты вылета. Кроме того, выгоднее всего рейсы с отправлением во вторник и в вечернее время (18:00–24:00). Если с местом отдыха вы уже определились, то проще всего подписаться на рассылку цен по выбранному направлению: когда стоимость перелета снизится, вам придет об этом оповещение. Нелишним будет подписаться и на новости авиакомпаний, которые нередко проводят распродажи. Особенно это актуально в постновогодний период.

2. Не стоит спешить с покупкой самого-самого дешевого билета. Он может оказаться с кучей пересадок и весьма неудобным временем вылета и прибытия. Если вы рассматриваете подобный вариант, то посчитайте: точно ли вы сэкономите? Не получится ли так, что деньги, «выигранные» на билете, вы потратите в транзитном аэропорту на еду и товары Duty Free? А если вы планируете выбраться в город на время пересадки, то внимательно рассчитайте время и свои силы. Запланируйте поездку из аэропорта в центр города: купите билеты на поезд или автобус онлайн, узнайте, близко ли к терминалу прилета расположены остановка или станция.

3. Проверяйте цены в близлежащие аэропорты: заодно посмотрите еще один город. Чаще всего наиболее дешевые перелеты осуществляются в самые востребованные туристами города. Однако случается, что рядом есть небольшой аэропорт, в который предпочитают летать лоукостеры из-за более выгодного обслуживания самолетов. Так, российский бюджетный перевозчик «открыл» для наших соотечественников городок Бергамо под Миланом и Гюмри в полутора часах езды от Еревана.

4. Внимательно читайте правила провоза багажа. Помните, что за 2017 год в законодательстве нашей страны произошло много изменений. Теперь перевозчики имеют право отменить бесплатный багаж на самых дешевых (невозвратных) тарифах, а также снизить вес ручной клади до 5 кг. Обращайте внимание на нововведения, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

5. Готовьтесь к долгим перелетам. Если предстоит путешествие в другой часовой пояс, попробуйте «предупредить» джетлаг. За пару дней сдвиньте свой режим на два-три часа так, чтобы он чуть большее соответствовал режиму в стране назначения. Накануне сходите на тренировку — это поможет легче перенести долгое сидение в кресле и, возможно, позволит проще уснуть.

6. Приезжайте в аэропорт заранее. Или хотя бы проходите онлайн-регистрацию. Это позволит не только избежать нервотрепки, но и повысит ваши шансы на получение привилегий. Многие компании составляют список кандидатов на повышение класса обслуживания в зависимости от времени регистрации на рейс. И преимущество, разумеется, у тех, кто пришел раньше.

И не нервничайте — так любой перелет пройдет проще. Если страдайте от аэрофобии, то вспомните, что по данным статистики 2017 год оказался едва ли не самым безопасным в истории авиации.

7. Превратите еду в туристический опыт. Тенденция поиска всего нового касается и ресторанов. И это именно тот случай, когда следовать моде не только приятно, но и полезно! Найти недорогой частный ресторан и потратить в нем меньше денег — звучит очень заманчиво. Однако на месте оказывается, что отдаленные от главных улиц переулки пустынны, а редкие семейные кафе закрыты на сиесту. На этот случай пригодятся специальные сервисы по поиску ресторанов, а самым рьяным охотникам за самобытностью подойдут сайты вроде EatWith и Meal Sharing. Здесь жители разных городов приглашают к себе в гости путешественников, чтобы угостить их домашней кухней.

Справедлив для любого направления и совет не обходить стороной рынки. В европейских городах они уже давно стали частью экскурсионной программы, а вот в азиатских странах многие до сих пор настороженно относятся к стрит-фуду. Между тем именно у уличных торговцев (а их больше всего на базарах) проще всего найти недорогую, аутентичную и очень вкусную еду. Смотрите, к кому в очередь выстраиваются местные, и не стесняйтесь спрашивать у них, что они собираются купить.

8. Выбирайте размещение с комфортом, но без переплаты. Социальные сети и специальные приложения позволяют владельцам домов «делить» свободные места с путешественниками. Это ли не идеальный способ окунуться в культуру местных? Но если вы все же предпочитаете белоснежные махровые полотенца и одноразовые тапочки, то у вас тоже есть шанс сэкономить: не платите за то, чем не будете пользоваться. Когда в предложении гостиницы вы увидите «бесплатный бассейн, конференц-зал и бильярд» — задумайтесь, действительно ли вы будете пользоваться этими благами? Ведь слово «бесплатно» в этом случае стоит читать как «включены в стоимость».

Кстати, отели — это именно тот случай, когда можно понадеяться на «горящие» предложения. Разумеется, речь идет не о высоко востребованных сезонах вроде Нового года, а о более спокойных периодах. Администрации гостиниц нередко делают скидки на свободные в ближайшие дни номера, чтобы те не пустовали.

Кроме того, старайтесь не бронировать номер на пятницу: намного выгоднее будет назначить регистрацию на утро субботы, а выезд — на вечер четверга. Если же вы нашли подходящий отель, но там не оказалось мест, то попробуйте «разделить» время пребывания на два коротких периода. Вероятно, в гостинице один номер свободен на три дня, а второй — на следующие четыре. Так получится охватить весь восьмидневный отпуск в понравившимся отеле, пусть и с небольшим «переездом» в соседнюю комнату.