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В Сочи построили отель из снега
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В Сочи построили отель из снега 

Мир24 27 января 2018
Фото: Москва24, кадр из видео
В Сочи открылся снежный отель. Гостиница представляет собой иглу, зимнее жилище эскимосов. Температура внутри держится около нуля градусов. Поэтому, чтобы не замерзнуть ночью, гостям предлагают укутаться в медвежьи шкуры, передает корреспондент «МИР 24» Рустем Агишев.
В номере нет ни печки, ни свечей, вообще никаких источников тепла. Оно вредит такому дому. Снежные стены не пропускают внутрь номера практически никаких звуков, здесь почти совсем нет пыли. Номера украшены мифическими героями эпосов севера.
«Ворон — это верховное божество. Его почитают коренные жители Камчатки», — говорит руководитель проекта «Иглу Отель» Виталий Лазо.
Днем отель используется для экскурсий, а вечером его занимают постояльцы. Обстановка почти спартанская. Особые спальные системы способны согреть человека даже при 20 градусах мороза. Спать же в них предлагают в термобелье.
«Многие думают, что спать нужно прямо в снегу, это не так. Снежная гостиница представляет собой номер. Да, там низкая температура, но спальная система обеспечивает комфорт и тепло внутри», — говорит руководитель проекта.
Этноотель оформлен в камчатском стиле. Единственный строительный материал — снег. Домик напоминает строение эскимосов. Внешне отель похож на огромный сугроб.
«Он не совсем экстремальный, это, наоборот, отдых для души. Обычный отель — это одно, а тут масса впечатлений, я очень доволен тем, что увидел», — говорит турист Александр Кровяков.
На территории отеля есть теплый чум. Внутри — камин. Гости могут согреться, выпить горячего чая, позавтракать и даже взглянуть на звезды.
«Есть у нас телескоп, можно на звезды посмотреть, когда снег проходит, небо проясняется», — говорит администратор «Иглу Отеля» Игорь Литвинов.
За возможность провести ночь по-эскимосски в «Иглу Отеле» придется заплатить шесть тысяч рублей. Простоит снежный отель до весны, а может и дольше. Погода в сочинских горах непредсказуема.
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