Перебраться к морю: за и против

«Надо жить у моря, мама», — утверждает Вера Полозкова . Не все, но многие жители каменных джунглей, утомленные смогом и трафиком, мечтают жить в маленьком курортном городе «как с картинки». Можно не в шалаше, а в квартире, но обязательно с sea view. Ищем аргументы в пользу переезда к морю и против него.

1. Свежий воздух и мягкий климат. Никто не станет спорить с тем, что в прибрежном городке на юге Италии дышится гораздо легче, чем в загазованной Москве. А еще здесь ветер, который приветливо треплет волосы, а не коварно сдувает с ног, и солнце, которое светит примерно 350 дней в году. Говорят, это одна из причин, по которым южане больше улыбаются и дольше живут.

НО! Зимой (пусть и короткой) в любом городе у моря живется несладко: ветер становится не таким уж ласковым: он бросает в окна песок с пляжа и задувает в окна. Так как в большинстве теплых стран отсутствует централизованное отопление, в домах становится сыро и неуютно, поэтому приходится спасаться свитерами и обогревателями.

2. Тишина и спокойствие. Скорее всего, ваши соседи будут тихими и законопослушными, а машины под окнами не будут гудеть и светить фарами ночь напролет. Жизнь в курортных городах идет спокойно и размеренно, здесь никто никуда не торопится, и все стараются ежедневно находить время на себя, чашку крепкого кофе и прогулку с любимой собакой.

НО! Может, вы и не заскучаете по соседскому перфоратору, который будил вас в 7 утра каждую субботу, но некоторых характерных черт большого города вам точно будет не хватать. После девяти вечера в среднестатистическом европейском курортном (и не только) городе вымирает все. Магазины закрываются, рестораны принимают последних посетителей и прекращают обслуживание. Остается несколько баров, большинство из которых работают допоздна только в туристический сезон, да пара клубов, где, опять же, тусуются, в основном, туристы. Местным жителям остается устраивать вечеринки дома, правда, негромкие и не дольше, чем до 23.00. Иначе в гости заглянет сосед. Возможно с перфоратором.

3. Правильное питание. Свежие морепродукты, рыба, которую только что поймали, вкусные фрукты и эко-овощи. Кажется, на юге вообще не нужно готовить: купил хамон (простите!), порезал дыню, смешал помидоры с моцареллой (еще раз простите) — ужин готов. Не жизнь, а мечта!

НО! Качественные продукты (те, что эко и био) в Европе стоят недешево. Особенно, если речь идет о курортном городе. За последний год цены, скажем, во Франции заметно выросли даже без пересчета на рубли. Поэтому питаться хорошо и дешево вряд ли получится. Только если удастся разбить палисадник или огород на балконе.

4. Добрососедские отношения. В маленьких городах царит, как правило, очень приятная атмосфера доброжелательности. Соседи здесь знают друг друга по именам, вместе отмечают праздники и ходят в гости с тортиком. Все как в кино. Если получится «влиться», то у вас будут новые друзья и приятная компания, чтобы скоротать вечер. Если нет, то переходите к следующему абзацу.

НО! Здесь действительно все друг друга знают. И друг о друге тоже. Если вы не можете или не хотите быть «своим», придется быть «чужим». При этом не ждите, что вас не будут обсуждать (и осуждать). Раствориться в толпе большого города в маленьком городке не получится. Так что, либо учите язык и социализируйтесь, либо переезжайте на необитаемый остров. Ну или просто оставайтесь в Москве:)