Фильмы с эффектом VR покажут на «Московской Масленице»

Фильмы с эффектом виртуальной реальности (VR) покажут во время фестиваля «Московская Масленица». Об этом сообщил сайт мэра и правительства города.

Во время бесплатных показов зрители смогут почувствовать себя пилотами группы истребителей «Русские витязи» и пролететь над живописными горными хребтами Камчатки.

Всего будет показано 15 фильмов. Сеансы пройдут в павильоне «Музей карнавала» на улице Новый Арбат, дом 19. Посетителям кинотеатра выдадут специальные

Мероприятия запланированы в заключительные дни праздника, 17 и 18 февраля, с 11:00 до 22:00.