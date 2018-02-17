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Фильмы с эффектом VR покажут на «Московской Масленице»
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Фильмы с эффектом VR покажут на «Московской Масленице» 

360tv.ru 17 февраля 2018
Фото: depositphotos
Фильмы с эффектом виртуальной реальности (VR) покажут во время фестиваля «Московская Масленица». Об этом сообщил сайт мэра и правительства города.
Во время бесплатных показов зрители смогут почувствовать себя пилотами группы истребителей «Русские витязи» и пролететь над живописными горными хребтами Камчатки.
Всего будет показано 15 фильмов. Сеансы пройдут в павильоне «Музей карнавала» на улице Новый Арбат, дом 19. Посетителям кинотеатра выдадут специальные
Мероприятия запланированы в заключительные дни праздника, 17 и 18 февраля, с 11:00 до 22:00.
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