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Москвичей вернут во времена Сталина
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Москвичей вернут во времена Сталина 

dom.lenta.ru 29 января 2018
Фото: MOS.RU
В московском парке Горького откроется выставка, приуроченная к его 90-летию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии. На экспозиции покажут, каким был парк после основания — в 1930-х годах.
«За свою 90-летнюю историю парк значительно изменился, поэтому у посетителей выставки появится уникальная возможность окунуться в атмосферу 30-х годов прошлого века», — рассказала куратор выставки и начальник музейно-выставочного подразделения парка Ксения Владимирова.
Среди экспонатов будут старые афиши, чертежи и схемы беседок, фонарей, основных павильонов и исторического туалета.
Парк Горького в Москве основан в 1928 году. Главным архитектором ЦПКиО, осуществившим в конце 1920-х годов планировку партера парка — от входа до Нескучного сада, был архитектор-авангардист Константин Мельников. Общая территория парка составляет почти 220 гектаров.
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