Москвичей вернут во времена Сталина

В московском парке Горького откроется выставка, приуроченная к его 90-летию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии . На экспозиции покажут, каким был парк после основания — в 1930-х годах.

«За свою 90-летнюю историю парк значительно изменился, поэтому у посетителей выставки появится уникальная возможность окунуться в атмосферу 30-х годов прошлого века», — рассказала куратор выставки и начальник музейно-выставочного подразделения парка Ксения Владимирова.

Среди экспонатов будут старые афиши, чертежи и схемы беседок, фонарей, основных павильонов и исторического туалета.