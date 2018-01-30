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Москвичам бесплатно покажут отечественные сказки
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Москвичам бесплатно покажут отечественные сказки 

Мир24 30 января 2018
Фото: Кадр из фильма «Морозко»
С 12 по 18 февраля в сети «Москино» пройдут бесплатные показы отечественных фильмов. Они приурочены к масленичной неделе, сообщает официальный портал правительства столицы.
Зрителям покажут не только отечественные фильмы, но и сказки. Среди них киноленты режиссера Александра Роу«Варвара-краса, длинная коса» и «Морозко».
Все фильмы можно посмотреть в семи кинотеатрах — «Березке», «Искре», «Молодежном», «Салюте», «Сатурне», «Спутнике» и «Туле». Все желающие попасть на сеансы должны зарегистрироваться на сайте «Москино».
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