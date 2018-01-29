Бесплатную экскурсию организуют в Парке Горького 

Жители и гости столицы 31 января смогут бесплатно посетить экскурсию «Мифы и легенды Нескучного сада». Мероприятие пройдет в Парке Горького. Экскурсанты узнают о постройке Летнего и Ванного домиков и других объектов ансамбля усадьбы графа Орлова. — Нескучный сад, возникший в начале XVIII века, хранит в себе множество историй: создания «Воздушного театра», тайных встреч Екатерины Второй и судьбы таинственной «Пиковой дамы», — сообщается на сайте учреждения. Участники экскурсии увидят Охотничий домик князя Никиты Трубецкого, в котором сейчас происходят трансляции игры «Что? Где? Когда? И другие интересные объекты. Желающих ждут в 14:00 возле Летнего домика графа Орлова в Нескучном саду