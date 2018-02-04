Чем заняться в парках зимой

Все еще не знаете, как провести выходной день? Битва на мечах, сноубол, искусство росписи стен, всеми любимые тюбинги, лыжи и катки, а также множество других развлечений для детей и взрослых ожидают вас в парках по всему городу. Покататься на коньках

В Москве в этом году работает 38 катков: 20 с естественным и 18 — с искусственным льдом: платные и бесплатные. На катках 12 парков открыты пункты проката коньков, в семи из них дополнительно предоставляется услуга по заточке. В саду «Эрмитаж» , в саду им. Баумана, в парках «Красная Пресня», «Перовский», «Измайловский» и «Лианозовский», «Таганский», «Бабушкинский», а также в усадьбах «Коломенское» и Воронцово за 200–300 рублей можно арендовать помощника фигуриста для тех, кто только учится стоять на льду.

В семи парках («Красная Пресня», «Фили», 50-летия Октября, «Таганский» (по запросу), сад им. Баумана, сад «Эрмитаж», усадьба Воронцово) можно взять уроки фигурного катания с тренером (стоимость услуг — от 1000 рублей за занятие).

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В Измайловском парке по выходным детей учат кататься на коньках бесплатно. В «Сокольниках» работают две секции по фигурному катанию для детей.

Встать на лыжи

В этом году в московских парках открыта 51 лыжная трасса и тропа. В Измайловском парке, парке у прудов «Радуга», в парках «Дубки» и «Кузьминки», парке по Ангарской улице и зоне отдыха по Борисовским прудам, парке «Фили» и в парке Олимпийской деревни можно взять напрокат лыжи, это будет стоить от 150 рублей за два часа. В двух парках есть тренер, который поможет научиться кататься на лыжах или скорректировать технику.

В усадьбе Воронцово работают лыжная школа для детей, есть еженедельные спортивные тренировки для детей и взрослых (бесплатно). В парке «Садовники» в павильоне Москомспорта и в Измайловском парке (дважды в неделю) — также бесплатно.

Четыре лыжные трассы общей протяженностью более 7 км — две в парке «Сокольники», по одной в «Северном Тушино» и парке Олимпийской деревни — работают даже при плохой погоде. Прокатиться с горки

Для любителей быстрой езды с горок в парках открыто 37 склонов, с которых можно прокатиться на тюбингах, санках, снегокатах или ледянках. Бесплатно — в усадьбе Воронцово на естественных горках, на деревянной горке с ледяным скатом на Поклонной горе, в Лианозовском, Измайловском и в Бабушкинском парках, на снежной горке в «Кузьминках» и парке «Садовники», а также на естественных горках в парке «Сокольники».

Платные тюбинговые горки есть в парках «Красная Пресня», «Фили», «Северное Тушино», в усадьбе Воронцово, а в «Сокольниках» работает большая «Всепогорка». Тюбинговые горки стоят от 150 рублей в час, прокат ледянок и ватрушек — от 100–150 рублей. Заняться скандинавской ходьбой

В восьми парках — Измайловском, Кузьминках, Лианозовском, Бабушкинском, в парке Победы на Поклонной горе, парках «Фили» и «Садовниках», а также в усадьбе «Воронцово» проходят занятия и мастер-классы по скандинавской ходьбе. В Измайловском парке их бесплатно проводят тренеры из Федерации скандинавской ходьбы Москвы, в парке «Фили» — клуб «Пойдем ходить». В парке Олимпийской деревни занятия начнутся с 9 февраля.

В двух парках проходят зимние беговые тренировки, в «Кузьминках» и «Садовниках» (от Москомспорта) — занятия по спортивному ориентированию. Олени, хаски, сани

В этом году в парках можно покататься на нартах, запряженных оленями, собачьих упряжках и санях, запряженных лошадьми. Собачьи упряжки ждут гостей в «Сокольниках», Измайловском парке и в «Царицыно». В «Царицыно» можно также прокатиться оленях, а на санях, запряженных лошадьми — в Измайловском парке. Поездить верхом

Дети могут покататься на пони в усадьбе Воронцово, Измайловском парке, парках «Северное Тушино» (по выходным), «Фили» (тут еще можно выбрать ослика) и «Красная Пресня». Тут же можно взять мастер-классы по езде верхом. В парке «Северное Тушино» в выходные дни также можно покататься лошадях. Чем заняться с детьми зимой

Для детей в усадьбе Воронцово, парках 50-летия Октября и «Фили», а также в Бабушкинском парке открыты школы фигурного катания (взять уроки могут и взрослые). В саду им. Баумана работает театр на льду «Северное Сияние» и есть возможность взять несколько уроков.

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В парках 50-летия октября, «Фили», парке по Ангарской улице и в усадьбе Воронцово проводятся хоккейные тренировки для детей и взрослых. В «Сокольниках» работает хоккейная коробка, где можно заниматься группами.

В усадьбе Воронцово дети могут научиться играть в сноуболл.