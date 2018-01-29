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Третий читальный зал открывается в «Ленинке»
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Третий читальный зал открывается в «Ленинке» 

Ревизор.ru 29 января 2018
Фото: Ревизор.ru
Площадь читального зала превышает 1,2 тыс. кв. м, одновременно в нем могут работать более 460 человек. Зал был открыт в 1958 году, на завершающем этапе строительства главного здания Ленинки, начатого еще в 1928 году, но прерванного с началом войны. Проект зала, созданного в традициях коронационных залов итальянских палаццо, принадлежит мастерской Владимира Гельфрейха.
Посетители обновленного читального зала смогут пользоваться Wi-Fi, подключать собственные ноутбуки или другие устройства к библиотечной компьютерной проводной сети, а 60 рабочих мест в зале будут оборудованы стационарными компьютерами. В отреставрированных шкафах на балюстраде планируется разместить библиотеку подсобного фонда РГБ, ее дополнят печатные каталоги Баварской библиотеки, Библиотеки Конгресса США и Британской национальной библиотеки.
Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина была задумана именно как дворец знаний, храм науки. Все архитектурное убранство читального зала № 3 соответствует этой идее: потолки высотой более 10 метров, классическая мебель, галереи и лестницы из дуба, бронзовая скульптура и монументальная живопись.
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