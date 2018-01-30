Главные события февраля

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Новый фильм с Константином Хабенским , безлюдные заправки глазами немецкого фотографа, театральный эксперимент и 3D-концерт — редакция портала Москва 24 собрала лучшие события февраля.

Фильм "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" получил награду Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий, а 7 января фильм выиграл четыре премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический фильм", "Лучшая актриса драматического фильма", "Лучший актер второго плана" и "Лучший сценарий".

По сюжету мать-одиночка Милдред Хейз вступает в противоборство с полицией родного города, считая, что "служители закона" не особо стараются раскрыть убийство ее дочери-подростка Анджелы, которую за семь месяцев до этого изнасиловали и убили.

Для этого она арендует три рекламных билборда, расположенных на подъезде к городу, и вывешивает там три плаката с краткими надписями, напоминающими об убийстве Анджелы и бездействии местного шерифа…

Когда: с 1 февраля

Где: московские кинотеатры Выставка "Идеальные пространства"

Первая в России выставка молодого немецкого фотографа Юлиан Фаульхабер пройдет в Москве. В экспозиции представлены работы из проекта LDPE (полиэтилен низкой плотности), над которым он работал в течение нескольких лет.

В центре внимания — реально существующие общественные места Германии, Японии, США и России: заправки, торговые центры, кинозалы, автомобильные стоянки. Он фотографирует эти объекты на этапе, когда строительство их уже завершено, но конструкция еще не сдана в эксплуатацию, все эти пространства напоминают театральные декорации, в которых вот-вот развернется действие.

Когда: 31 января — 15 апреля

Где: Центр фотографии братьев Люмьер Фильм "Колесо чудес"

Четырехкратный обладатель премии "Оскар", режиссер Вуди Аллен представляет свою новую картину.

По сюжету знаменитый парк развлечений становится местом встречи героев и именно здесь начинается "история страсти, жестокости и предательства". Сказочный парк на берегу океана, атмосфера 1950-х, шум прибоя… Все шло прекрасно, пока на побережье не приезжает Кэролайн в поисках своего отца, оператора аттракциона, спасаясь от бывшего мужа-мафиози.

Когда: с 8 февраля

Где: московские кинотеатры Балет "Щелкунчик"

Единственный показ спектакля "Щелкунчик" Пермского театра оперы и балета состоится в Москве. Главные роли исполнят легендарные танцовщики — Никита Четвериков Наталья Осипова , в прошлом — прима-балерина Михайловского, Большого театра, Американского балетного театра, и театра Ковент-Гарден.

Сегодня Осипова — одна из самых известных и титулованных русских балерин, лауреат "Золотой маски" и Benois de la danse и всех возможных танцевальных наград.

Когда: 1 февраля

Где: Государственный Кремлевский дворец Фильм "Селфи"

Да, февраль будет богат на премьеры: в российский прокат выходит и "Селфи" — экранизация романа Сергея Минаева , который также выступил в роли автора сценария.

По сюжету главного героя — популярного писателя и телеведущего Владимира Богданова — внезапно заменяет абсолютный двойник. Он отнимает у Богданова работу, славу, жену, любовницу и справляется с его ролью куда лучше оригинала. И только дочь хочет возвращения настоящего Богданова.

В роли главного героя триллера — писателя Богданова, а также его двойника — предстал народный артист РФ Константин Хабенский. Также в картине снялись Федор Бондарчук, Анна Михалкова Юлия Хлынина , Северия Янушаускайте.

Когда: с 1 февраля

Где: московские кинотеатры Спектакль-эксперимент "Реверс"

В Театре мюзикла новая премьера — пластический спектакль-эксперимент "Реверанс". Режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина (которые в свое время внесли немалый вклад в постановки Cirque du Soleil) создали постановку на стыке драматического и физического театра, хореографии и акробатики.

Артисты расскажут историю о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, которую написал один из самых известных современных композиторов — Миша Мищенко.

За хореографию отвечает Дебра Браун, стоявшая у истоков все того же Cirque du Soleil. Всемирную славу ей принесли работы для нью-йоркской "Метрополитен Опера", чикагской Лирической оперы, а также фильмов "Женщина-кошка" и " Ван Хелсинг ". За свет отвечает Иоахим Барт, обладатель "Золотой маски", работавший над спектаклями Питера Штайна.

Когда: премьера 21 февраля

Где: Театр мюзикла 3D-концерт группы Kraftwerk

Немецкий музыкальный коллектив из Дюссельдорфа спустя 13 лет вновь дает концерт в России да еще и с сюрпризом — музыканты представят масштабное 3D-шоу: всем зрителям будет выдан комплект стереоочков, чтобы насладиться трехмерным шоу в полной мере.

Kraftwerk вполне оправданно называют группой, которая внесла заметный вклад в развитие электронной музыки. В этом году музыканты получили Grammy: их пластинка 3-D The Catalogue была признана лучшим танцевально-электронным альбомом.

Сам концерт станет первым в России, на который можно будет приобрести билет с помощью технологии блокчейн.

Когда: 13 февраля

Где: ГКД Спектакль "Дядюшкин сон"

Комедия по Достоевскому продержалась в афише Театра имени Вахтангова 17 лет. Своим "долгожительством" она в большой степени обязана блестящему актерскому дуэту Владимира Этуша Марии Ароновой , играющим заглавные роли в постановке.

Режиссер спектакля Владимир Иванов , следуя ставшим уже знаменитыми канонам, элегантно и трогательно переносит зрителя в провинциальный городок середины XIX века, где Марья Александровна Москалева пытается выдать свою дочку за престарелого князя.

Это последний шанс увидеть этот спектакль на сцене, ведь после показа "Дядюшкин сон" покинет репертуар театра.

Когда: 6 февраля

Концерт Depeche Mode Где: Театр имени Вахтангова

Британская электроник-рок-группа Depeche Mode вновь возвращается в Россию — концерт пройдет 25 февраля в "Олимпийском".

Это та самая группа, у которой действительно получилось создать свой собственный стиль в жанрах электронной и рок-музыки. Depeche Mode — одна из самых любимых групп в России. Ожидается, что ради них в Москву снова приедут тысячи человек из разных регионов страны.

Летом 2017 года музыканты представили в Москве и в Санкт-Петербурге свой альбом Spirit в рамках мирового турне группы Global Spirit Tour. Фанаты так бурно встретили любимую группу, что музыканты прямо после московского концерта заявили: "Мы скоро вернемся". И не обманули!

Когда: 25 февраля

Где: СК "Олимпийский" Концерт Скриптонита

Скриптонит выступит на сцене клуба Stadium с новым альбомом "Уроброс", вышедшим в конце 2017 года. В интервью по этому поводу Скриптонит заявил, что после выхода пластинки уйдет из рэпа, потому что "в отличие от большинства наших рэперов мне всегда было что сказать, но теперь я хочу делать это по-другому".

Когда: 24 февраля

Где: клуб Stadium Выставка "Михаил Прехнер.

Новые поступления в собрание музея" "Михаил Прехнер. Новые поступления в собрание музея" — второе обращение МАММ к наследию этого выдающегося представителя российского фотоавангарда (в 2013 году музей организовал его ретроспективную выставку).

Новая выставка показывает работы Прехнера, сохранившиеся только в негативах. В нее вошли снимки, созданные для альбома "Первая конная армия", репортажи с I съезда советских писателей и о новой Москве, снимки из поездок по заданию журналов "СССР на стройке" и "На стройке МТС и совхозов" в Ойротию, Бурят-Монголию, Кабардино-Балкарию, Одессу и Ленинград.

Когда: 12 января — 18 марта

Где: Мультимедиа Арт Музей