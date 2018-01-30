Парк «Зарядье» номинировали на престижную премию

Парк "Зарядье" и стадион "Лужники" номинированы на премию MIPIM Awards 2018. Эту престижную международную награду могут получить сразу два столичных проекта: "Зарядье" представлен в категории "Лучший проект урбанистической регенерации", а стадион "Лужники" — в номинации "Лучший восстановленный проект".

@MosSobyanin

В одной категории с парком "Зарядье" представлены такие знаковые проекты как парк Kalijodo в Индонезии, Porta-Nuova в Милане и комплекс Puhlmannhof в Берлине.

А в номинации "Лучший восстановленный проект" помимо "Лужников" представлены Port House — проект, выполненный Архитектурным агентством Захи Хадид, жилой комплекc The Silo в Копенгагене и итальянский технопарк NOI.

Парк "Зарядье" открылся в Москве в сентябре 2017 года, а спустя месяц заработал и обновленный стадион "Лужники".