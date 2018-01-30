Ещё
Парк «Зарядье» номинировали на престижную премию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парк «Зарядье» номинировали на престижную премию 

Рамблер 30 января 2018
Фото: Globallookpress
Парк "Зарядье" и стадион "Лужники" номинированы на премию MIPIM Awards 2018. Эту престижную международную награду могут получить сразу два столичных проекта: "Зарядье" представлен в категории "Лучший проект урбанистической регенерации", а стадион "Лужники" — в номинации "Лучший восстановленный проект".
@MosSobyanin
В одной категории с парком "Зарядье" представлены такие знаковые проекты как парк Kalijodo в Индонезии, Porta-Nuova в Милане и комплекс Puhlmannhof в Берлине.
А в номинации "Лучший восстановленный проект" помимо "Лужников" представлены Port House — проект, выполненный Архитектурным агентством Захи Хадид, жилой комплекc The Silo в Копенгагене и итальянский технопарк NOI.
Парк "Зарядье" открылся в Москве в сентябре 2017 года, а спустя месяц заработал и обновленный стадион "Лужники".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение