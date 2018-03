Лучшие предложения отелей ко Дню святого Валентина

В феврале нас ждет не только праздник влюбленных, но и длинные выходные, так что, не сидите дома.

Бренд «Мокси», который входит в гостиничную сеть Марриотт International, открывает второй отель Лондоне. Гости Moxy London Stratford смогут насладиться уникальной атмосферой и стилем бутик-отеля по доступным ценам. В отеле 294 номер, и он может похвастаться удачным расположением. Прекрасное транспортное сообщение обеспечит легкий и быстрый доступ гостей к аэропорту London City, вокзалу Панкрас, выставочному центру Excel Лондон, а также в соседний район Шордич, где много всего интересного для туристов и деловых путешественников.

Conrad Fort Lauderdale Beach распахнул свои двери на Северном пляже Форт-Лодердейла и стал 2-м отелем сети Conrad Hotels & Resorts во Флориде. К услугам постояльцев 290 номеров; 4 ресторана и бара; спа-центр, включающий массажные комнаты для пар, мужские и женские парные и салон красоты; комплекс для занятий фитнесом; полностью оборудованное пространство для проведения мероприятий, а также бассейн площадью почти 2 000 кв. м с панорамным видом на океан. Отель спроектирован знаменитым архитектором постмодернизма Майклом Грейвсом , который черпал вдохновение непосредственно из окружающей обстановки: Форт-Лодердейл — мировая столица яхт, поэтому отель по форме напоминает роскошный круизный лайнер.

Новый год и Рождественские каникулы позади, а вместе с ними самое время забыть про хаотичное питание и начать подготовку своего тела и разума к приходу весны. Легче всего это сделать, отправившись на 6-дневную программу «Йога и BIO-питание» на греческий остров Крит в Out of The Blue, Capsis Elite Resort, который между прочим в этом году отмечает 40-летний юбилей. Вас ждут ежедневные утренние и вечерние сессии йоги по 90 минут, трехразовое bio-питание исключительно из свежих продуктов из собственного сада отеля, три ухода за телом (с гидромассажем) на основе швейцарской косметики Valmont, бесплатное участие в еженедельной фитнес программе Fit4Life и посещение уникальной капсулы красоты в спа-центре Euphoria. Сочетание инфракрасного излучения, парового воздействия и гидромассажной терапии внутри капсулы способствуют глубокому прогреву тканей и созданию идеальных условий для релаксации и восстановления сил. В общем, вернетесь совсем другой, гарантируем!

Мальдивский курорт Soneva запустил «Программу творцов» и стал первым курортом в индийском океане, осуществляющим переработку пластика на собственной территории. В эко-центре курорта Soneva Fushi было создано первое устройство, которое перерабатывает пластиковые отходы в функциональные и художественные предметы. «Программа Творцов» Soneva — это часть плана, согласно которому группа призывает гостей курорта и своих сотрудников принять участие в инициативах по переработке отходов. Теперь они смогут изготавливать объекты из пластика: цветочные горшки, чаши и даже детские игрушки. Будем спасть планету вместе!

До 13 февраля у вас есть все шансы посетить традиционный Венецианский карнавал. Если собираетесь на самый дорогой и сюрреалистичный бал в мире — бал Дожа — остановитесь в отеле Aman Venice и получите возможность заказать эксклюзивное платья в ателье синьоры Сауттер. В отеле также позаботятся о том, чтобы перед балом костюм доставили прямо в номер.

Ну а мальдивский курорт Velaa Private Island в феврале посетят звезды виноделия — Франсуа Лабэ, владелец Chateau de la Tour; Эрве Берлан, генеральный директор Chateau Montrose; Ариэль Савина, президент Tiano & Nareno и Дидье Дюпон, президент Delamotte & Salon Champagne. 13 и 17 февраля ресторане курорта Aragu соберутся самые громкие имена в мире винопроизводства, чтобы провести два совершенно незабываемых ужина с винной дегустацией специально для гостей Velaa. Это будет интересно!

Провести самый романтичный день в году приглашает «мишленовский» ресторан IL Carpaccio в отеле Le Royal Monceau-Raffles Paris. Гости ресторана получат возможность стать обладателями двух подарков от ювелирного дома Mauboussin и проживания в отеле на следующий уикенд. Ну и про вкусную еду здесь тоже, разумеется, не забудут. В меню праздничного вечера омары и топинамбуры, ризотто с креветками, утиные равиоли с цукатами, а также желтохвост с картофельным кремом или филе телятины, обжаренной с черным трюфелем на выбор. Под занавес гастрономического представления гостям предложат сладкие десерты от шефа-кондитера отеля Пьера Эрме. Стоимость праздничного ужина составляет 335 евро, вино не включено.

День святого Валентина на берегу Андаманского моря пройдет идеально в Banyan Tree Samui. Можете удивить своего партнера, или же вместе собрать этот день, как романтический пазл, выбрав понравившиеся опции: спа для двоих, ужин при свечах с шампанским в ресторане у кромки воды, специальное украшение виллы, меню для ванны — да, да, вы не ошиблись: на ваш выбор по возвращению с ужина вас будет ждать ароматическая ванна на вилле, украшенная лепестками цветов. А еще для любимой можно заказать красивейший букет, который будет искусно собран флористом курорта.

Emirates One&Only Wolgan Valley, расположенный в заповеднике Голубые горы, в День святого Валентина предлагает сделать идеальное предложение руки и сердца: за ужином при свечах, под открытым небом, в окружении живописных пейзажей и с изысканным обручальным кольцом Fairfax &Roberts из коллекции Everlasting, которое предоставит курорт. Специальное предложение для влюбленных доступно с 1 по 28 февраля, стоимость $20,000 для двоих. Не очень бюджетно, но это Австралия, ребята!

Ну а в One&Only Reethi Rah на Мальдивах и вовсе будут отмечать целый «Месяц любви»: весь февраль влюбленных ждут спецпредложения и прочие радости. Например, с 11 по 14 февраля с 19.30 до 22.00 в детском клубе KidsOnly действует предложение Parent’s Night Off стоимостью $35 на одного ребенка. Малышей ждет насыщенная программа под руководством опытных сотрудников детского клуба: рисование и бассейн, игры и танцы, кино и вкусный ужин. Родители же могут, наконец, остаться вдвоем и выбрать себе занятие по душе из большого списка предложений курорта.