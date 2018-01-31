Масленицу отметят в 22 столичных парках

Москвичи и гости столицы смогут проводить зиму в 22 парках города. Праздничную программу Масленицы готовит департамент культуры Москвы. В нее включат фестиваль разноцветных блинов, масленичный квест, различные мастер‐классы и многие другие мероприятия, сообщил официальный портал мэра и столичного правительства

Масленицу в этом году отметят 18 февраля. В большинстве парков развлекательная программа начнется в 13:00 и продлится до семи вечера.

В Парке Горького праздник «Солнцепек» будет радовать гостей два дня. Здесь расположится ярмарка фермерских продуктов и декоративных изделий. Участникам гуляний предложат угоститься блинами.

Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице во второй раз На Пушкинской набережной установят сцену, где пройдут концерты. А в игровой зоне можно будет согреться, посоревноваться в перетягивании каната и сделать необычные селфи.

Спортивные состязания подготовили и для гостей сада «Эрмитаж» . Кроме перетягивания каната, здесь еще устроят заезд на деревянных лошадях и предложат сплести косы из разноцветных лент. На территории сада установят карусель и будут водить хороводы.

Тех, кто приедет в музей-заповденик «Царицыно», развлекут скоморохи и персонажи популярных сказок и мультфильмов. В Таганском парке проведут народный квест. Подобное развлечение ждет и гостей парка «Фили». А в парке Победы на Поклонной горе установят оригинальную масленичную фотозону. Ее оформят в виде горницы традиционной русской избы.

Созданию лубочных картин научат 18 февраля в «Кузьминках». Там же будут показывать уличный спектакль по мотивам сказки «Двенадцать месяцев» и устроят концерт оркестра русских народных инструментов.

Разноцветными блинами удивят москвичей в парке «Красная Пресня». Здесь не только угостят традиционным масленичным блюдом, но и расскажут несколько рецептов его приготовления. В Гончаровском парке, помимо этого, проведут мастер-класс по выпечке и украшению пряников.

В Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, Перовском, парке 50-летия Октября, саду «Эрмитаж», парках «Фили», «Красная Пресня» и в усадьбе Воронцово праздник завершат сожжением чучела Масленицы.