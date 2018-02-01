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Тест: а вы помните названия этих станций?
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Тест: вспомните прежние названия станций московского метро 

Рамблер 1 февраля 2018
Фото: Depositphotos
Бурная история нашей страны знала несколько волн переименований городов, улиц и даже станций метро. Пройдите наш тест и вспомните, как назывались станции московского метро в советское время.
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