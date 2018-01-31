Афиша на февраль: куда сходить в Москве 

Вопрос, которым задаются практически все — куда сходить отдохнуть в Москве? Мы не будем рассказывать о многочисленных ресторанах, парках и т.д. Мы подобрали интересные мероприятия февраля, которые пришлись нам по вкусу.
Балет «Щелкунчик»
Государственный Кремлевский дворец
Адрес: ул Воздвиженка, д 1 01 февраля 2018 с 19:00 до 22:00 Цена: 800 — 20000 руб 1 февраля состоится единственный показ спектакля «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета. Главные роли исполнят легендарные танцовщики — Наталья Осипова и Никита Четвериков. В прошлом прима-балерина Михайловского и Большого театра, Американского балетного театра Наталья Осипова с этого театрального сезона стала примой в Перми, она также является прима-балериной в театре Ковент-Гарден. В настоящее время Осипова — одна из самых известных и титулованных русских балерин, лауреат «Золотой маски» и Benois de la danse и всех возможных танцевальных наград, специально для нее ставили спектакли лучшие хореографы мира.
Выставка «Жены»
Музей Русского импрессионизма
Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11 01 февраля — 17 марта
С 1 февраля по 12 мая Музей русского импрессионизма представит выставку «ЖЕНЫ», куда войдут более 40 портретов возлюбленных великих русских художников.
fraufluger.ru
Среди них Илья Репин, Михаил Врубель, Константин Коровин, Валентин Серов, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Петр Кончаловский, Борис Григорьев, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека, Роберт Фальк, Константин Юон, Сергей Судейкин, Юрий Пименов и многие другие.
Последний показ спектакля «Дядюшкин сон»
Театр им. Вахтангова
6 февраля
Начало в 19 ч.
Комедия по Достоевскому продержалась в афише театра 17 лет. Своим «долгожительством» она в большой степени обязана блестящему актерскому дуэту Владимира Этуша и Марии Ароновой, играющим заглавные роли в постановке. Три с половиной часа пролетают незаметно для зрителя, наблюдающего за попытками «наполеонши» Москалевой-Ароновой выдать замуж свою дочь за не вроде бы еще не старого, но сильно обветшалого князя в исполнении Владимира Этуша. Но все хорошее когда-то заканчивается и спектакль «Дядюшкин сон» покидает репертуар театра.
Фильм «Колесо чудес»
В кинотеатрах с 8 февраля
В ролях: Джеймс Белуши, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет
Знаменитый парк развлечений становится местом встречи героев и именно здесь начинается «история страсти, жестокости и предательства» от режиссера Вуди Аллена. Сказочный парк на берегу океана, атмосфера 50-х, шум прибоя… Все шло прекрасно, пока на побережье не приезжает Кэролайн в поисках своего отца, оператора аттракциона, спасаясь от бывшего мужа-мафиози.
Киноконцерт «Джеймс Бонд Казино Рояль»
Crocus City Hall
20 февраля
Начало 20.00 Московская обл., Красногорск, МКАД, Международная улица, 20 20 февраля, первый и последний раз в России, в Крокус Сити Холле в Москве пройдет киноконцерт «Джеймс Бонд Казино Рояль». Музыку исполнит симфонический оркестр — Русская филармония, а дирижировать будет приглашенный из Королевства Нидерландов — Эрнст Ван Тил.
Кадр из фильма «Джеймс Бонд Казино Рояль»
Российская премьера состоится после премьеры в Англии — родины «Бондианы», а только потом уже во всех остальных странах.
РЕВЕРС. Спектакль-эксперимент на стыке жанров.
Театр мюзикла.
Премьера 21 февраля
Пушкинская пл., д. 2 Начало показов в 23 ч.
18+
Театр мюзикла представляет, пожалуй, главную премьеру февраля — необычный пластический спектакль-эксперимент «РЕВЕРС». Актеры «Реверса» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Режиссерский дуэт Андрея Кольцова и Ирины Дрожжиной превращает сцену театра в настоящую лабораторию для исследования возможностей человеческого тела и духа. Оба режиссера внесли немалый вклад в постановки Cirque du Soleil, а на сцене Театра мюзикла расскажут историю о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, написанную композитором Мишей Мищенко специально для этого проекта. За хореографию отвечает Дебра Браун, стоявшая у истоков все того же Cirque du Soleil. Всемирную славу ей принесли работы для Нью-Йоркской «Метрополитен Опера», Чикагской Лирической оперы, фильмов «Женщина-кошка», «Ван Хелсинг». А также сотрудничество с Мадонной, Селин Дион, Бьорк, Шакирой и другими мировыми поп-звездами. За свет отвечает Иоахим Барт, обладатель «Золотой маски», работавший над спектаклями Питера Штайна.
Depeche Mode
СК «Олимпийский»
25 февраля
Начало в 19 ч.
Дэйв Гаан с годами становится только лучше — факт. Свой нынешний концерт в столице Depeche Mode проанонсировали еще в 2017 году, представляя москвичам свой альбом Spirit. Похвальная предусмотрительность, ведь билеты на выступления этой группы у нас раскупаются почти моментально. Есть все шансы, что 25 февраля в «Олимпийском» будет sold out, поэтому позаботиться о билетах стоит уже сейчас.
Выставка Юлиана Фаульхабера «Идеальные пространства»
Центр фотографии братьев Люмьер
Февраль
В центре внимания Фаульбахера реально существующие общественные места Германии, Японии, США и России: заправки, торговые центры, кинозалы, автомобильные стоянки — то, что окружает нас каждый день. Он фотографирует эти объекты на этапе, когда строительство их уже завершено, но конструкция еще не сдана в эксплуатацию и пользователь еще не нарушил своим присутствием идеальность только что созданного. Пространства, лишенные присутствия человека, напоминают театральные декорации, в которых с минуты на минуту развернется действие.