Афиша на февраль: куда сходить в Москве

Вопрос, которым задаются практически все — куда сходить отдохнуть в Москве? Мы не будем рассказывать о многочисленных ресторанах, парках и т.д. Мы подобрали интересные мероприятия февраля, которые пришлись нам по вкусу. Балет «Щелкунчик»

Государственный Кремлевский дворец

Выставка «Жены» Адрес: ул Воздвиженка, д 1 01 февраля 2018 с 19:00 до 22:00 Цена: 800 — 20000 руб 1 февраля состоится единственный показ спектакля «Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета. Главные роли исполнят легендарные танцовщики — Наталья Осипова Никита Четвериков . В прошлом прима-балерина Михайловского и Большого театра, Американского балетного театра Наталья Осипова с этого театрального сезона стала примой в Перми, она также является прима-балериной в театре Ковент-Гарден. В настоящее время Осипова — одна из самых известных и титулованных русских балерин, лауреат «Золотой маски» и Benois de la danse и всех возможных танцевальных наград, специально для нее ставили спектакли лучшие хореографы мира.

Музей Русского импрессионизма

Адрес: Москва, Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11 01 февраля — 17 марта

С 1 февраля по 12 мая Музей русского импрессионизма представит выставку «ЖЕНЫ», куда войдут более 40 портретов возлюбленных великих русских художников.

fraufluger.ru

Театр им. Вахтангова

6 февраля

Начало в 19 ч.

Фильм «Колесо чудес» Комедия по Достоевскому продержалась в афише театра 17 лет. Своим «долгожительством» она в большой степени обязана блестящему актерскому дуэту Владимира Этуша Марии Ароновой , играющим заглавные роли в постановке. Три с половиной часа пролетают незаметно для зрителя, наблюдающего за попытками «наполеонши» Москалевой-Ароновой выдать замуж свою дочь за не вроде бы еще не старого, но сильно обветшалого князя в исполнении Владимира Этуша. Но все хорошее когда-то заканчивается и спектакль «Дядюшкин сон» покидает репертуар театра.

В кинотеатрах с 8 февраля

Киноконцерт «Джеймс Бонд Казино Рояль» Знаменитый парк развлечений становится местом встречи героев и именно здесь начинается «история страсти, жестокости и предательства» от режиссера Вуди Аллена. Сказочный парк на берегу океана, атмосфера 50-х, шум прибоя… Все шло прекрасно, пока на побережье не приезжает Кэролайн в поисках своего отца, оператора аттракциона, спасаясь от бывшего мужа-мафиози.

Crocus City Hall

20 февраля

Начало 20.00 Московская обл., Красногорск, МКАД, Международная улица, 20 20 февраля, первый и последний раз в России, в Крокус Сити Холле в Москве пройдет киноконцерт «Джеймс Бонд Казино Рояль». Музыку исполнит симфонический оркестр — Русская филармония, а дирижировать будет приглашенный из Королевства Нидерландов — Эрнст Ван Тил.

Кадр из фильма «Джеймс Бонд Казино Рояль»

Российская премьера состоится после премьеры в Англии — родины «Бондианы», а только потом уже во всех остальных странах. РЕВЕРС. Спектакль-эксперимент на стыке жанров.

Театр мюзикла.

Премьера 21 февраля

Пушкинская пл., д. 2 Начало показов в 23 ч.

18+

Depeche Mode Театр мюзикла представляет, пожалуй, главную премьеру февраля — необычный пластический спектакль-эксперимент «РЕВЕРС». Актеры «Реверса» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Режиссерский дуэт Андрея Кольцова и Ирины Дрожжиной превращает сцену театра в настоящую лабораторию для исследования возможностей человеческого тела и духа. Оба режиссера внесли немалый вклад в постановки Cirque du Soleil, а на сцене Театра мюзикла расскажут историю о внешней и внутренней борьбе человека под музыку, написанную композитором Мишей Мищенко специально для этого проекта. За хореографию отвечает Дебра Браун, стоявшая у истоков все того же Cirque du Soleil. Всемирную славу ей принесли работы для Нью-Йоркской «Метрополитен Опера», Чикагской Лирической оперы, фильмов «Женщина-кошка», « Ван Хелсинг ». А также сотрудничество с Мадонной , Селин Дион, Бьорк Шакирой и другими мировыми поп-звездами. За свет отвечает Иоахим Барт, обладатель «Золотой маски», работавший над спектаклями Питера Штайна.

СК «Олимпийский»

25 февраля

Начало в 19 ч.

Выставка Юлиана Фаульхабера «Идеальные пространства» Дэйв Гаан с годами становится только лучше — факт. Свой нынешний концерт в столице Depeche Mode проанонсировали еще в 2017 году, представляя москвичам свой альбом Spirit. Похвальная предусмотрительность, ведь билеты на выступления этой группы у нас раскупаются почти моментально. Есть все шансы, что 25 февраля в «Олимпийском» будет sold out, поэтому позаботиться о билетах стоит уже сейчас.

Центр фотографии братьев Люмьер

Февраль

В центре внимания Фаульбахера реально существующие общественные места Германии, Японии, США и России: заправки, торговые центры, кинозалы, автомобильные стоянки — то, что окружает нас каждый день. Он фотографирует эти объекты на этапе, когда строительство их уже завершено, но конструкция еще не сдана в эксплуатацию и пользователь еще не нарушил своим присутствием идеальность только что созданного. Пространства, лишенные присутствия человека, напоминают театральные декорации, в которых с минуты на минуту развернется действие.