Ещё
Самое красивое утро зимы: снегопад в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самое красивое утро зимы: снегопад в Москве 

Рамблер 31 января 2018
Снежная сказка в городе. Последний день января — в нашей фотогалерее.
1/9  Снег идет с вечера 30 января.
Фото:
2/9  За сутки в городе выпало до 20 сантиметров снега.
Фото:
3/9  По данным Гидрометцентра, сугробы выросли вдвое.
Фото:
4/9  Коммунальные службы вывезли с улиц рекордное количество снега за текущий сезон.
Фото:
5/9  Из-за погодных условий город встал в пробках. Загруженность дорог составила 7 баллов.
Фото:
6/9  В соцсетях уже масса фотографий и видео последствий снегопада.
Фото:
7/9  Очевидцы сравнивают происходящее с зимней сказкой.
Фото:
8/9  Заснеженные деревья, действительно, выглядят сказочно.
Фото:
9/9  По данным синоптиков, к утру четверга температура в Москве может опуститься до -12°.
Фото:
В ночь на 31 января на Москву обрушился самый сильный с начала зимы снегопад. Соцсети пестрят фотографиями заснеженных улиц столицы. Мы собрали фотогалерею.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской11
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение