Самое красивое утро зимы: снегопад в Москве 

За сутки в городе выпало до 20 сантиметров снега.

2/9 За сутки в городе выпало до 20 сантиметров снега.

Коммунальные службы вывезли с улиц рекордное количество снега за текущий сезон.

4/9 Коммунальные службы вывезли с улиц рекордное количество снега за текущий сезон.

В соцсетях уже масса фотографий и видео последствий снегопада.

6/9 В соцсетях уже масса фотографий и видео последствий снегопада.