Уикенд в Петербурге с 1 по 4 февраля

с 1 февраля Фильмы «Тоня против всех», «Селфи» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — в прокате, спектакль по книге Эдуарда Кочергина в БДТ, а также несколько отличных вечеринок — как весело провести первые выходные февраля в городе.

Фильм «Тоня против всех» / I, Tonya

К роли печально знаменитой фигуристки-реднека Тони Хардинг в искрометной черной комедии актрису Марго Робби готовила канадская хореограф Сара Кавахара, работавшая с олимпийскими чемпионами в парном катании Екатериной Гордеевой Сергеем Гриньковым . Байопик основан на реальной истории: чтобы войти в Олимпийскую сборную и стать любимицей Америки, фигуристка Тони Хардинг готова на все: даже физическое устранение соперниц.

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Фестивальный хайп в Торонто и ворох «Золотых глобусов» картине Мартина Макдоны (автор «Залечь на дно в Брюгге») о попытке матери зверски убитого ребенка добиться правосудия обеспечили фирменный мрачный комизм Фрэнсис Макдорманд и небывалое для современного беззубого Голливуда право режиссера полностью контролировать окончательный монтаж.

Фильм «Селфи»

Фильм «Короче» / Downsizing

История о маленьком человеке (буквальная — по сюжету из-за перенаселения планеты норвежские ученые придумали уменьшать людей) с Мэттом Деймоном и Кристофом Вальцем претендовала на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Фильм «Эйфория» / Euphoria

Ева Грин и 1 февраля Алисия Викандер в драме шведки Лизы Лангсет разыгрывают историю о смерти, прощении и том, как трудно кого-то отпускать. Путешествую по Европе, сестры Эмили и Инес приезжают в уединенный отель — «самое прекрасное месте на свете». Здесь Эмили (Грин) хочет уйти из жизни, но поставленная перед фактом Инес (Викандер) не может смириться и принять ее странное решение.

20:00

кафе «Рубинштейн»

Презентация книги Андрея Хлобыстина «Шизореволюция»

В четверг в кафе «Рубинштейн» искусствовед и художник Андрей Хлобыстин расскажет о своей книге «Шизореволюция», в которую вошли тексты, написанные им за последние 30 лет. В издании исследуются все важные феномены петербургской культуры конца 1980-х-1990-х: от Цоя и Курехина до рейвов. 20:00

Эрарта

Концерт Владимира Мартынова

Автор музыки к фильмам «Холодное лето пятьдесят третьего», «Михайло Ломоносов», «Остров» Владимир Мартынов выступит в четверг в Эрарте. На концерте композитор и пианист исполнит свое недавнее сочинение «Машина воспоминаний». 19:00

Музей Фаберже

Лекция о русских эмигрантах в Париже

В Музее Фаберже пройдет серия бесед, посвященных выставке «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». Первую лекцию о русской эмиграции прочтет доцент Института истории СПбГУ Людмила Рябова: о Дягилеве, Нижинском, Баксте, Шаляпине и Шагале. 2 февраля

«Киберфест»

В пятницу стартует 11-ый фестиваль медиаискусства «Киберфест». Основной проект в этом году носит название «Прогноз погоды: цифровая облачность». Площадками смотра видео-, саунд— и нет-арта станут Анненкирхе, Академия имени Штиглица, Молодежный центр Эрмитажа и другие. Подробная программа здесь. 19:00

«Скороход»

Спектакль «F. Жюли»

В пятницу в «Скороходе» покажут постановку-копродукцию с «Таким театром» — адаптацию пьесы Стриндберга «Фрекен Жюли». Ее режиссером стал Сергей Азеев (он играет Митьку в мюзикле ТЮЗа «Ленька Пантелеев»). В спектакле соединены драмтеатр и современная хореография. 23:55

«Гештальт»

Вечеринка «Патиап»

Федор Крылов aka Kto DJ? запустил новую серию вечеринок «Патиап». На втором вечере, помимо самого диджея, выступят Dj Finn, Mironov, Bad Bonus и Dim Po. 23:55

Stackenschneider

Вечеринка Lena & The Division

Одна из крупнейших техно-коалиция России m_division готовится к празднованию своего дня рождения 10 февраля. Поэтому традиционная вечеринка Lena & The Gang трансформируется в официальное пре-пати. В лайн-апе — Anrilov (m_division — Москва), Lena Popova, Ivan Logos, Kobba. 23:55

Mosaique

Вечерника Proximity

В Mosaique на вечеринке Proximity в пятницу выступит музыкант и диджей из Минска — Iner. Компанию ему составят удмуртский селектор — Stiv Modest, участник проекта AMDJS — Feodor Allright и частый гость клуба — Smirnov. 3 февраля

20:00

«Upiter»

Выступление DJ Vadim

В субботу в клубе «Upiter» выступит DJ Vadim из Лондона, подписант лейблов Ninja Tune, BBE и собственного Jazz Fudge. Музыкант также известен по работе со Стиви Уандером, SBTRKT, Принсом, Public Enemy и другими. Локальная поддержка от представителя столичной промогруппы Trudebwoiz Cartel — Steppa Style и петербургской формация Anancy Sound. 20:00

Эрарта

Концерт Mooncake

Оркестр новой симфонической музыки Mooncake представит в субботу в Эрарте новую программу — «Концерт №2 для клеток мозга и Вселенной». В нее вошли композиции из готовящей пластинки бэнда, в том числе Flying High. 23:00

«Кузня»

Вечеринка с участием Red Rack'Em

В субботу в «Кузне» сыграет Дэниель «Red Rack'em» Берман — английский диджей и продюсер, владелец трех лейблов, ведущий радио-шоу, автор нескольких десятков пластинок, трех альбомов и еще полутора десятка ремиксов. 23:55

«Клуб»

Шоукейс bore hole

В субботу в «Клубе» пройдет шоукейс лейбла bore hole, в котором примут участие его артисты и основатели. В программе — премьера лайва от Rites Of Passage, выступления Коли Шизова, Mike Btkn и других. 4 февраля

19:00

Вторая сцене БДТ (Каменоостровский театр)

Спектакль «Кондратий Феодосийский и Шиш»

парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца

Выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»

Воскресенье — последний день работы проекта «Штурм Зимнего», который Эрмитаж подготовил к юбилею революции как непосредственный участник событий. Масштабная экспозиция охватывает все парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца — от украшенной плакатами Иорданской галереи на первом этаже до Малой столовой на втором. Выставка в Аванзале посвящена частной жизни Николая II и его семье, в нее вошли личные вещи, фотографии, игрушки и рисунки царских детей.

Экспозиция в Николаевском зале рассказывает об участии Российской империи в Первой мировой войне, а в Концертном зале — об Эрмитаже во время революционных событий и Зимнем дворце после «штурма». Оригинальные экспонаты сопровождают аудио— и видео— инсталляции. парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца

Выставка «Сергей Эйзенштейн. "Октябрь" в Зимнем»

Еще одна часть революционного проекта, которая пробудет в Эрмитаже до 4 февраля (и это последний шанс ее увидеть!) — выставка «Октябрь в Зимнем».

В экспозиции-реконструкции (и деконструкции мифа) рассказывается, как Эйзенштейн и Александров снимали в 1927 году фильм к десятилетию переворота. Сценарный план «Октября» менялся каждый день, а многие сцены не вошли в окончательный монтаж. Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца

Выставка «Джакомо Кваренги. Архитектор и рисовальщик»