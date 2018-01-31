Уикенд в Петербурге с 1 по 4 февраля 

Фильмы «Тоня против всех», «Селфи» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — в прокате, спектакль по книге Эдуарда Кочергина в БДТ, а также несколько отличных вечеринок — как весело провести первые выходные февраля в городе.
с 1 февраля
Фильм «Тоня против всех» / I, Tonya
К роли печально знаменитой фигуристки-реднека Тони Хардинг в искрометной черной комедии актрису Марго Робби готовила канадская хореограф Сара Кавахара, работавшая с олимпийскими чемпионами в парном катании Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым. Байопик основан на реальной истории: чтобы войти в Олимпийскую сборную и стать любимицей Америки, фигуристка Тони Хардинг готова на все: даже физическое устранение соперниц.
Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Фестивальный хайп в Торонто и ворох «Золотых глобусов» картине Мартина Макдоны (автор «Залечь на дно в Брюгге») о попытке матери зверски убитого ребенка добиться правосудия обеспечили фирменный мрачный комизм Фрэнсис Макдорманд и небывалое для современного беззубого Голливуда право режиссера полностью контролировать окончательный монтаж.
Фильм «Селфи»
В референсах психодрамы Николая Хомерики по сценарию Сергея Минаева — «Исчезнувшая» Финчера, советская сказка «Тень» с Олегом Далем и классические мотивы романтизма — «черный человек», он же двойник-доппельгангер, занимает место писателя Богданова, героя Константина Хабенского.
Фильм «Короче» / Downsizing
История о маленьком человеке (буквальная — по сюжету из-за перенаселения планеты норвежские ученые придумали уменьшать людей) с Мэттом Деймоном и Кристофом Вальцем претендовала на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
Фильм «Эйфория» / Euphoria
Ева Грин и Алисия Викандер в драме шведки Лизы Лангсет разыгрывают историю о смерти, прощении и том, как трудно кого-то отпускать. Путешествую по Европе, сестры Эмили и Инес приезжают в уединенный отель — «самое прекрасное месте на свете». Здесь Эмили (Грин) хочет уйти из жизни, но поставленная перед фактом Инес (Викандер) не может смириться и принять ее странное решение.
1 февраля
20:00
кафе «Рубинштейн»
Презентация книги Андрея Хлобыстина «Шизореволюция»
В четверг в кафе «Рубинштейн» искусствовед и художник Андрей Хлобыстин расскажет о своей книге «Шизореволюция», в которую вошли тексты, написанные им за последние 30 лет. В издании исследуются все важные феномены петербургской культуры конца 1980-х-1990-х: от Цоя и Курехина до рейвов. 20:00
Эрарта
Концерт Владимира Мартынова
Автор музыки к фильмам «Холодное лето пятьдесят третьего», «Михайло Ломоносов», «Остров» Владимир Мартынов выступит в четверг в Эрарте. На концерте композитор и пианист исполнит свое недавнее сочинение «Машина воспоминаний». 19:00
Музей Фаберже
Лекция о русских эмигрантах в Париже
В Музее Фаберже пройдет серия бесед, посвященных выставке «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса». Первую лекцию о русской эмиграции прочтет доцент Института истории СПбГУ Людмила Рябова: о Дягилеве, Нижинском, Баксте, Шаляпине и Шагале.
2 февраля
«Киберфест»
В пятницу стартует 11-ый фестиваль медиаискусства «Киберфест». Основной проект в этом году носит название «Прогноз погоды: цифровая облачность». Площадками смотра видео-, саунд— и нет-арта станут Анненкирхе, Академия имени Штиглица, Молодежный центр Эрмитажа и другие. Подробная программа здесь. 19:00
«Скороход»
Спектакль «F. Жюли»
В пятницу в «Скороходе» покажут постановку-копродукцию с «Таким театром» — адаптацию пьесы Стриндберга «Фрекен Жюли». Ее режиссером стал Сергей Азеев (он играет Митьку в мюзикле ТЮЗа «Ленька Пантелеев»). В спектакле соединены драмтеатр и современная хореография. 23:55
«Гештальт»
Вечеринка «Патиап»
Федор Крылов aka Kto DJ? запустил новую серию вечеринок «Патиап». На втором вечере, помимо самого диджея, выступят Dj Finn, Mironov, Bad Bonus и Dim Po. 23:55
Stackenschneider
Вечеринка Lena & The Division
Одна из крупнейших техно-коалиция России m_division готовится к празднованию своего дня рождения 10 февраля. Поэтому традиционная вечеринка Lena & The Gang трансформируется в официальное пре-пати. В лайн-апе — Anrilov (m_division — Москва), Lena Popova, Ivan Logos, Kobba. 23:55
Mosaique
Вечерника Proximity
В Mosaique на вечеринке Proximity в пятницу выступит музыкант и диджей из Минска — Iner. Компанию ему составят удмуртский селектор — Stiv Modest, участник проекта AMDJS — Feodor Allright и частый гость клуба — Smirnov.
3 февраля
20:00
«Upiter»
Выступление DJ Vadim
В субботу в клубе «Upiter» выступит DJ Vadim из Лондона, подписант лейблов Ninja Tune, BBE и собственного Jazz Fudge. Музыкант также известен по работе со Стиви Уандером, SBTRKT, Принсом, Public Enemy и другими. Локальная поддержка от представителя столичной промогруппы Trudebwoiz Cartel — Steppa Style и петербургской формация Anancy Sound. 20:00
Эрарта
Концерт Mooncake
Оркестр новой симфонической музыки Mooncake представит в субботу в Эрарте новую программу — «Концерт №2 для клеток мозга и Вселенной». В нее вошли композиции из готовящей пластинки бэнда, в том числе Flying High. 23:00
«Кузня»
Вечеринка с участием Red Rack'Em
В субботу в «Кузне» сыграет Дэниель «Red Rack'em» Берман — английский диджей и продюсер, владелец трех лейблов, ведущий радио-шоу, автор нескольких десятков пластинок, трех альбомов и еще полутора десятка ремиксов. 23:55
«Клуб»
Шоукейс bore hole
В субботу в «Клубе» пройдет шоукейс лейбла bore hole, в котором примут участие его артисты и основатели. В программе — премьера лайва от Rites Of Passage, выступления Коли Шизова, Mike Btkn и других.
4 февраля
19:00
Вторая сцене БДТ (Каменоостровский театр)
Спектакль «Кондратий Феодосийский и Шиш»
В БДТ в воскресенье премьера спектакля по книге главного художника театра Эдуарда Кочергина. Его поставил режиссер-кукольник Евгений Ибрагимов вместе с художниками Дамиром Муратовым и Натальей Крутовой. В ролях — Тарас Бибич, Виктория Артюхова, Яна Савцикая, Сергей Стукалов, Антон Шварц и другие.
до 4 февраля
парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца
Выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»
Воскресенье — последний день работы проекта «Штурм Зимнего», который Эрмитаж подготовил к юбилею революции как непосредственный участник событий. Масштабная экспозиция охватывает все парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца — от украшенной плакатами Иорданской галереи на первом этаже до Малой столовой на втором. Выставка в Аванзале посвящена частной жизни Николая II и его семье, в нее вошли личные вещи, фотографии, игрушки и рисунки царских детей.
Экспозиция в Николаевском зале рассказывает об участии Российской империи в Первой мировой войне, а в Концертном зале — об Эрмитаже во время революционных событий и Зимнем дворце после «штурма». Оригинальные экспонаты сопровождают аудио— и видео— инсталляции. парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца
Выставка «Сергей Эйзенштейн. "Октябрь" в Зимнем»
Еще одна часть революционного проекта, которая пробудет в Эрмитаже до 4 февраля (и это последний шанс ее увидеть!) — выставка «Октябрь в Зимнем».
В экспозиции-реконструкции (и деконструкции мифа) рассказывается, как Эйзенштейн и Александров снимали в 1927 году фильм к десятилетию переворота. Сценарный план «Октября» менялся каждый день, а многие сцены не вошли в окончательный монтаж. Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца
Выставка «Джакомо Кваренги. Архитектор и рисовальщик»
В Двенадцатиколонном зале Зимнего дворца заканчивается выставка-оммаж итальянскому архитектору Кваренги, по проекту которого в Петербурге возвели здание Академии наук, Нарвские ворота и Смольный институт. В экспозицию вошли графика зодчего и чертежи несохранившихся домов.