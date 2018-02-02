Какой вид отдыха выбрать для своего путешествия

Мы всегда стремимся к чему-то новому. Даже идеальный домосед всегда в душе будет тянуться за впечатлениями, к путешествиям.

Наступает время собираться в долгожданный отпуск. И хочется провести его максимально запоминающимся. Организовать незабываемое годовое событие и самое главное не испортить его. Опытные путешественники знают о многих «подводных камнях», проверенных на собственном опыте. Не опытному туристу нет времени ошибаться.

Качество отпуска зависит от вас. Посмотреть отзывы об отеле, туроператоре или туристическом направлении — это «край айсберга». Чтобы заранее максимально подготовиться ко всем нюансам в путешествии, мы собрали краткий обзор вариантов отдыха, плюсы и минусы.

Если вам не важен классический отдых на песчаном берегу, экскурсии, включенные в программу тура, можно найти группы по интересам. Автомобильное путешествие

Сегодня по всему миру достаточно любителей отправиться в групповое автомобильное путешествие. Почему бы не посетить десятки, может сотни уникальных мест в одном отпуске. Часто маршруты составляются с максимальным захватом достопримечательностей, в том числе, позагорать на красивом морском берегу. К плюсам такого отпуска можно отнести не стандартный отдых, а романтику, приключения.

Возможность подготовиться к путешествию, опираясь на опыт других, минимизировав возможный негатив. Термин «путешествие» подразумевает в себе личное посещение неизведанных мест, так сказать «прикоснуться лично». Автомобильный тур раскрывает эти возможности сполна.

К минусам отнесем потерю комфорта. Это не удивительно, если представить сколько необходимо провести время в пути на автомобиле. Даже если делать остановки в придорожных гостиницах и питаться в приличных кафе. Экстремальный отдых

У вас есть экстремальная черта характера? Среди групп по интересам могут быть любители покататься на лыжах в горах или на байдарках по горным рекам. Горы всегда тянули людей красотами, а, возможно, непредсказуемостью, первозданностью. К плюсам путешествий в горах можно отнести своеобразный чистый воздух, чего не хватает нам в городе.

Активный вид отдыха подтянет физическое состояние после трудовых офисных будней и оставит массу впечатлений с подзарядкой на следующий год. К минусам отнесем потерю комфорта, степень комфортности будет зависеть от характера отдыха.

Присоединитесь к любителям «оседлать воздушные потоки» — полетать на параплане. Плюсом отдыха станут новые знакомства с необычными людьми, с теми, кто "покоряет природу". Тяжело найти минусы в таком виде отдыха, если вы экстремал. Сходить в поход

Сходить в недельный поход по дикому лесу с палатками. Песни под гитару у костра, новые знакомства, романтика. Все это станет неотъемлемой частью отдыха для любителей пеших походов. Плюсы отдыха — соприкосновение с природой, чистый воздух, отдаленность от городской суеты. Изюминкой такого отдыха станет потеря комфорта, первозданность, что тяжело отнести к минусам для любителей такого отдыха.

Ключом успеха в групповом отдыхе по интересам станет то, что наверняка найдутся в группе опытные путешественники, которые всегда подскажут и помогут, опираясь на свой опыт. Найти таких единомышленников не составит труда. Обычно инициаторы ведут свои страницы в социальных сетях или блоги, делая отчеты о своих приключениях. И часто рады новым единомышленникам. Качественный классический отдых никто не отменял

Если душа лежит к классическому отдыху на берегу моря с all inclusive, отпуск может пройти также незабываемо. Проверенные временем туроператоры дорожат своей репутацией и заинтересованы в том, чтобы вы вернулись на следующий туристический сезон.

Цепочка предоставления вам качественных услуг потянется к выбору туроператором авиаперевозчика, отеля и сопутствующих услуг. Но не стоит забывать о возможных форс-мажорных обстоятельствах. Поэтому стоит не только полностью полагаться на ваше туристическое агентство, но и подготовиться самостоятельно к различным ситуациям, куда б вы не отправились.