Такого Петербурга вы еще не видели 

1/9 Ломоносова, 14. В одном из домов знаменитых купцов Елисеевых сохранился старинный лифт. Круглая шахта лифта, пронзающая здание, словно башня, украшена чугунными цветами и обрамлена широкой винтовой лестницей. @melekeska Фото:

2/9 Рубинштейна, 26. Парадная с красивой плиткой и лепкой в стиле эклектика на главной барной улице Петербурга. @nastyabonni Фото:

3/9 Кирочная, 24. Наверное, самая популярная, но тем не менее ухоженная парадная находится в доме Бака. У дома даже есть свои собственные страницы в соцсетях. @natpcholka Фото:

4/9 Не менее примечательно строение двора. Благодаря воздушным галереям, соединяющим противоположные стороны колодца, дом стал неформальным памятником Санкт-Петербурга. @svetilnik_sh Фото:

5/9 Зверинская, 2. Доходный дом В. Г. Чубакова. Необычный полукруглый фасад этого дома скрывает изысканные витражные эркеры. @zemir_ina Фото:

6/9 Чайковского, 38. Одна из самых роскошно украшенных и труднодоступных парадных города находится в доходном доме Вейнера. @dmitry_dobrodeev Фото:

7/9 Набережная Фонтанки, 64. Дом Г. Г. Елисеева. Еще один красивый фасад и не менее красивая парадная лестница. @paradnye Фото:

8/9 Басков переулок, 26. Маленькая парадная с декорированным лепниной потолком. @ale_davydova Фото: