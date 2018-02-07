Такого Петербурга вы еще не видели 

Винтовые лестницы, старинные лифты, лепнина и витражи, — самая красивая изнанка Северной столицы.
1/9 Ломоносова, 14. В одном из домов знаменитых купцов Елисеевых сохранился старинный лифт. Круглая шахта лифта, пронзающая здание, словно башня, украшена чугунными цветами и обрамлена широкой винтовой лестницей.
Санкт-Петербург — кладезь истории и вдохновения. Никого не оставляет равнодушным разнообразие его архитектурных стилей. Пожалуй, ни в одном из городов нашей страны нет такого количества дореволюционных доходных домов.
Но мало кто видит изнанку старинных домов. Мы собрали одни из самых интересных парадных лестниц, прогулка по которым может стать захватывающим приключением и поможет почувствовать истинный дух города.
Конечно, это далеко не все прекрасные парадные Петербурга. Надеемся, что наша фотогалерея вдохновит Вас на поиски и изучение потаенных сокровищ Северной столицы России.