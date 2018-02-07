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Такого Петербурга вы еще не видели
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Такого Петербурга вы еще не видели 

Рамблер 7 февраля 2018
Винтовые лестницы, старинные лифты, лепнина и витражи, — самая красивая изнанка Северной столицы.
1/9  Ломоносова, 14. В одном из домов знаменитых купцов Елисеевых сохранился старинный лифт. Круглая шахта лифта, пронзающая здание, словно башня, украшена чугунными цветами и обрамлена широкой винтовой лестницей.
Фото:
2/9  Рубинштейна, 26. Парадная с красивой плиткой и лепкой в стиле эклектика на главной барной улице Петербурга.
Фото:
3/9  Кирочная, 24. Наверное, самая популярная, но тем не менее ухоженная парадная находится в доме Бака. У дома даже есть свои собственные страницы в соцсетях.
Фото:
4/9  Не менее примечательно строение двора. Благодаря воздушным галереям, соединяющим противоположные стороны колодца, дом стал неформальным памятником Санкт-Петербурга.
Фото:
5/9  Зверинская, 2. Доходный дом В. Г. Чубакова. Необычный полукруглый фасад этого дома скрывает изысканные витражные эркеры.
Фото:
6/9  Чайковского, 38. Одна из самых роскошно украшенных и труднодоступных парадных города находится в доходном доме Вейнера.
Фото:
7/9  Набережная Фонтанки, 64. Дом Г. Г. Елисеева. Еще один красивый фасад и не менее красивая парадная лестница.
Фото:
8/9  Басков переулок, 26. Маленькая парадная с декорированным лепниной потолком.
Фото:
9/9  Пушкинская, 20. Дом баронессы Л. К. фон Таубе. Парадная с высоким сводчатым потолком и панорамным видом на улицу.
Фото:
Санкт-Петербург — кладезь истории и вдохновения. Никого не оставляет равнодушным разнообразие его архитектурных стилей. Пожалуй, ни в одном из городов нашей страны нет такого количества дореволюционных доходных домов.
Но мало кто видит изнанку старинных домов. Мы собрали одни из самых интересных парадных лестниц, прогулка по которым может стать захватывающим приключением и поможет почувствовать истинный дух города.
Конечно, это далеко не все прекрасные парадные Петербурга. Надеемся, что наша фотогалерея вдохновит Вас на поиски и изучение потаенных сокровищ Северной столицы России.
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