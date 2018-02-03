Что делать в Нью-Йорке: 10 классных идей

Город-мечта, центр мира, столица креатива и творчества. Нью-Йорк привлекает своими масштабами. Здесь каждый найдёт идеальное для себя место, которое будет окрылять и стимулировать. Особенно если дело касается спорта. В количестве интересных спортивных мест Нью-Йорку нет равных.

Покорить скалы и полюбоваться видами

Если вы всегда мечтали попробовать скалолазание, самое время сделать это — в идеале в Нью-Йорке. Там есть открытый центр Dumbo Boulders — он находится в парке Brooklyn Bridge под Манхэттенским мостом. Хотя его открыли в 2016-м, он уже завоевал популярность благодаря потрясающим видам на город. Утёсы невысокие, поэтому нет никакой необходимости в ремнях безопасности или верёвках, а покрытие на земле настолько мягкое, что падать не только не страшно, но и весело. К тому же этот центр признали одним из самых демократичных — вместе с арендой экипировки вход стоит девять долларов. Проплыть стометровку на открытом воздухе

Общественный бассейн Astoria Pool — самый большой в Нью-Йорке (и один из самых больших вообще в Америке). Его построил известный градостроитель Роберт Мозес ещё в 1936-м, в стиле ар-деко. Летом бассейн представляет собой сказочный оазис посреди шумного мегаполиса. Особенно впечатляют виды на Upper East Side. Бассейн считают лучшим в Нью-Йорке: старинные роскошные интерьеры, олимпийские размеры и прекрасный вид на город. Заниматься фитнесом на заброшенной железной дороге

Парк High Line на Манхэттене — его построили на месте заброшенной железной дороги и подняли на высоту десяти метров — привлекает не только любителей архитектуры и природы. Недавно там стали проводить бесплатные занятия йогой или фитнесом для всех желающих. Организацией занимается команда Shape Up NYC, приглашающая тренеров или любителей спорта. Отличный вариант совместить приятное с полезным. Медитировать под облаками

Команда Spot Yoga ищет всевозможные площадки на крышах города летом и на самых верхних этажах небоскрёбов зимой, чтобы организовать практику или занятие по медитации с самыми красивыми видами. Прекрасная возможность познавать себя и смотреть на Манхэттен. О расписаниях и занятиях можно узнать на этой странице в Facebook. Устроить веганский бранч

Одно из лучших веганских кафе в Нью-Йорке — Jajaja Plantas Mexicana — находится на East Broadway. Там предлагают интригующий микс мексиканской и веганской кухни. Причём блюда понравятся и мясоедам. Создатели кафе придумали вегетарианские версии такос и буррито, не уступающие по вкусу мясным вариантам. Критики считают их блюда новым поколением веганской кухни. Кататься на коньках как в кино

Открытый каток в Рокфеллер-центре, известный благодаря американским фильмам, в реальной жизни намного меньше, чем на экране, хотя всё равно такой же красивый — особенно когда над ним установлена огромная рождественская ель. Каток открыт с октября по начало апреля. Будьте готовы к большим очередям (во время праздников и в выходные они становятся ещё длиннее), но впечатления и эмоции, которые вы получите, того стоят. Окунуться в зимнюю сказку можно в течение всего дня — с 8:30 до 00:00. Покорить город на велосипеде

Взять велосипед напрокат в большом городе — отличная идея, с этим вряд ли возникнут проблемы. Однако команда Five Borough Bicycle Club предлагает пройти настоящее испытание на прочность. Для начала необходимо записаться в команду, чтобы вместе с единомышленниками проехать от 40 до 130 километров. Организаторы всегда проводят подробные инструктажи перед поездкой, которая длится 4—8 часов. Этого времени достаточно, чтобы увидеть весь город и лучшие достопримечательности. Такие групповые туры подходят как одиноким путешественникам, так и весёлым компаниям. Попробовать органические сладости

В Нью-Йорке можно найти и попробовать всё что угодно. Например, отправиться в Blossom Bakery — популярную пекарню, где предлагают органические, веганские и кошерные сладости и десерты. Кондитеры придумывают и авторские десерты, и полезные интерпретации американской классики. Можно смело пробовать американское шоколадное печенье, пирожное «Красный бархат» или шоколадные трюфели — и не бояться испортить фигуру. Попасть в город спорта

Идеальное место для любителей спорта и спортивной одежды есть в центре Нью-Йорка. Пятиэтажный Niketown действительно больше похож на город, чем на стандартный магазин. Там можно найти любую модель кроссовок — многие из них вообще не представлены в других странах. Смело отправляйтесь туда на несколько часов. Пролететь над Манхэттеном

Самый захватывающий вариант провести время в Нью-Йорке — увидеть его с высоты птичьего полёта. В городе есть несколько компаний, занимающихся вертолётными турами над городом. Некоторые из них устраивают 15-минутные полёты для всех желающих. Вертолёты пролетают над всеми самыми известными и важными достопримечательностями города. Главное — запланировать полёт заранее, чтобы успеть выбрать удобное время и оставить заявку. Лучшее времяпрепровождение для любителей острых ощущений и высоты.