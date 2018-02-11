Как провести День влюбленных: 10 идей

К нему можно относиться по-разному — можно его намеренно игнорировать, не признавать и считать маркетинговой уловкой, но факт остается фактом — День Святого Валентина уже многие годы — главный праздник влюбленных во всем мире. Если вы относитесь к их числу, то читайте нашу подборку о том, где и как провести этот наполненных розовыми сердечками день.

Самый долгий поцелуй на ВДНХ

Поучаствовать во флешмобе на самый долгий поцелуй, отправить валентинку любимому человеку и признаться со сцены в своих чувствах — все это возможно 14 февраля на катке ВДНХ. В этот день гостей будут встречать аниматоры-купидоны, которые проведут любовные викторины и танцевальные мастер-классы. Программа длится с 17:00 до 22:00.

Призраки поздравят влюблённых

Первый в России театральный сериал в иммерсивном формате «Дом 19|07» подготовил ко Дню влюбленных нетривиальную акцию. Начиная с 14 февраля 8 призраков-героев, обитающих в Усадьбе А. К. Поливанова, будут обращать пристальное внимание на влюбленные пары, приходящие к ним в гости. Организаторы предупреждают, что зрители попадают в поле зрения его обитателей, едва переступив порог дома. И каждый из призраков выберет сам, кому повезет остаться с ним наедине в одной из комнат старинного здания. А дальше… Возможно, вы будете вынуждены сыграть партию в карты (и ставки будут высоки!), а может быть, у вас будет шанс задать свой вопрос героям из прошлого.

Попасть на бал

Мечтаете, как Золушка, попасть на бал? Нет ничего невозможного! Московский театр мюзикла в честь Дня влюбленных устраивает 16 февраля самый настоящий бал для зрителей спектакля «Всё о Золушке» — с танцами и распорядителем. Чтобы получить приглашение, нужно подписаться на группу Театра мюзикла в одной из соцсетей — Фейсбук, Инстаграм или ВКонтакте, и разместить на своей странице фотографию в бальном или вечернем платье. В подписи к фото необходимо отметить группу Театра мюзикла и написать хештег #скорее_на_бал. Победительницы конкурса получат именное приглашение на два лица на бал в Театре мюзикла и, конечно, два билета на спектакль «Всё о Золушке».

Музей для двоих

Для людей, влюбленных в искусство, Институт русского реалистического искусства подготовил особую программу: экскурсии для двоих по музею с эксклюзивными подарками от ИРРИ обойдутся паре в 3 тыс. рублей. А для настоящих романтиков только в этот день появится возможность арендовать музей на ночь! Только вы вдвоем и экскурсовод гуляете по старинному зданию среди главных шедевров ХХ века, среди который полотна Дейнеки, Коржева и Нисского. Стоимость данной услуги 10 тыс. рублей. Также в течение всего дня в кафе музея «Холст и масло» будет действовать специальное романтическое меню от шеф-повара.

Концерт «Ночь влюблённых» в МХТ

День влюбленных на крыше небоскреба

Провести вечер с любимым человеком на высоте 354 метра можно на крыше башни ОКО в Москва-сити. Организаторы подготовили для влюбленных теплые пледы, печеньки с предсказаниями, шампанское, тематическую музыку, воздушные шары с пожеланиями, бенгальские свечи и специальную фотосессию. Музей-Смотровая Москва-Сити для влюбленных запустил в продажу Love Ticket, который будет действовать 14 февраля. Love Ticket включает в себя вход в Музей-Смотровую и два коктейля в баре «Высотка». Стоимость билета для двоих — 1 300 рублей. Почувствуйте себя «Неспящими в Сиэттле»!

Мюзикл в подарок

Подарить впечатления — легко! Специально к этому празднику компания «Стейдж Энтертейнмент» подготовила необычный подарок для влюбленных — билет на мюзикл «Привидение» с открытой датой. Вместе с подарочным сертификатом вы получаете возможность самостоятельно выбрать дату и время просмотра одной из самых трогательных историй любви. Мюзикл «Привидение», основанный на одноименном оскароносном фильме с Патриком Суэйзи Деми Мур и Вупи Голдбер, — отличная возможность увидеть своими глазами, как сила любви побеждает смерть.

Актеры снимают шляпу

Сергей Жигунов, Анна Меликян, Анастасия Меськова, Титаник в Москино Любовь побеждает все — об этом говорит и фотовыставка «Снимая шляпу», которая 14 февраля открывается в Центральном Доме актера им. Яблочкиной. Выставка приурочена к Международному дню детей, больных раком, который отмечается во всем мире 15 февраля. Известный фотографов Марк Назаров снял более 30 актеров, режиссеров, журналистов в трех образах: «в шляпе» (или таким, каким он хочет казаться миру) и «без» (таким, какой он есть, когда снимает все маски). Третий образ — в шапочках, которые носят те, кто лечится от рака. Этот головной убор зачастую ассоциируется с болью, страхом и стыдом. Герои фотопроекта преодолевают эти стереотипы и показывают, что внешние атрибуты болезни не должны уничтожать надежду на излечение и что в этом предмете одежды нет ничего страшного. Участниками проекта стали Марина Александрова , Лиза Арзамасова, Павел Деревянко Елена Подкаминская и другие. Выставка будет открыта до 23 февраля. Вход бесплатный. Адрес: Арбат 35

Один из самых известных в мире фильмов о любви — «Титаник» покажут 14 февраля в кинотеатрах сети «Москино» в формате 3D — такая версия фильма появилась через 15 лет после его выхода, к 100-летней годовщине крушения корабля. «Титаник» покажут в кинотеатрах «Космос» (начало в 21:00), «Тула» (в 20:40), «Березка» (20:30), «Вымпел» (в 20:00), «Молодежный» (в 20:00), «Сатурн» (в 21:00), «Салют» (в 21:00) и «Полет» (в 20:15). Подробности на сайте Москино.

Шоу в «Аптекарском огороде»

Какая же романтика без цветов? 13 и 14 февраля в «Аптекарском огороде» покажут шоу, в котором соединятся сразу несколько жанров — театр, изобразительное искусство, вокальная и инструментальная музыка. В программе — произведения французских, итальянских, немецких композиторов. Ведущий шоу — именитый российско-швейцарский художник Алекс Долль. Специально для шоу из Швейцарии в «Аптекарский огород» привезут картины, посвященные любви. А также каждому зрителю обещают бокал красного вина. Подробности на сайте Аптекарского огорода.