Куда отправиться москвичам в воскресенье

Любителей кино порадует масштабная культурная программа, которая стартовала в сети кинотеатров «Москино» в феврале.

Дом Гоголя приглашает москвичей отправиться в музыкальное приключение вместе с Пиноккио в 12:00 в воскресенье, 4 февраля. Известную сказку итальянского писателя Карло Коллоди расскажет гостям мероприятия Виктория Захарова в музыкальном сопровождении неаполитанского ансамбля «Серенада», основу которого составляют старинные итальянские инструменты мандолины, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

В этот же день в музее-заповеднике «Царицыно» состоится концерт «Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин. 40 лет дружбы», посвященный двум известным артистам России конца XIX-начала XX веков — композитору, пианисту и дирижеру Сергею Рахманинову и певцу, актеру и режиссеру Федору Шаляпину. Москвичи смогут услышать вокальные и фортепианные сочинения, романсы и другие композиции. Начало в 14:00.

Спектакль «Тайна Куликовской битвы» пройдет в воскресенье в Музее Москвы. Он расскажет о событиях 1380 года, о мужестве и предательстве, политических интригах и кровавых боях этого периода. Начало в 12:00.

Выставку «Борис Кустодиев. Живопись, фотография» можно будет посетить 4 февраля с 15:00 до 17:00 в Мультимедиа арт музее в Москве. Экспозиция позволит взглянуть на Бориса Кустодиева не только как на всемирно известного живописца, но и как на талантливого фотографа. Выставка представит 14 живописны работ и 120 фотографических отпечатков из коллекций музеев России. Парки культуры и отдыха

Детский мастер-класс по роботехнике состоится 4 февраля в 15:00 в Бабушкинском парке. Здесь детям расскажут о создании роботов и о работе с компьютерными программами, предназначенных для управления ими.

Кроме того, юные москвичи смогут отправиться 4 февраля на детский праздник на льду Winx Club в парке Фили, где маленьких гостей ждут мастер-классы и подвижные игры на льду. Библиотеки и культурные центры

Библиотека-читальня имени Ивана Тургенева приглашает в 14:00 всех желающих прослушать лекцию «Римские дворцы эпохи Возрождения», которая посвящена истории римской дворцовой архитектуры на рубеже XV–XVI веков. Здесь можно будет увидеть шедевры Браманте, Сангалло и Рафаэля. Кинотеатры

Любителей кино порадует масштабная культурная программа, которая пройдет в сети кинотеатров «Москино» в феврале. Так, с 2 по 23 февраля здесь состоятся показы военных фильмов, приуроченных к 75-летию Сталинградской битвы, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, окончанию боевых действий в Афганистане и Дню защитника Отечества. Начало в 14:00.

Также с 3 по 28 февраля в сети кинотеатров «Москино» москвичи смогут увидеть любимые советские фильмы и сказки, в том числе «Варвара краса, длинная коса», «Три толстяка» и «Морозко». Кроме того, в рамках программы «Киновинтаж» с 2 по 25 февраля в кинотеатре Сатурн пройдет ретроспектива классика американского кино Джона Форда

В воскресенье в 18:30 состоится показ его фильма «Гроздья гнева». Ознакомиться с расписанием и пройти регистрацию можно на официальном сайте «Москино».