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Бесплатные экскурсии и квесты в Московском зоопарке
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Бесплатные экскурсии и квесты в Московском зоопарке 

Агентство «Москва» 7 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Бесплатно посетить столичный зоопарк 17-18 февраля 2018 г. смогут 650 человек. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В честь своего 154-летия Московский зоопарк подготовил бесплатные экскурсии, интерактивные квесты и спектакли. Стать участниками мероприятий можно будет 17 и 18 февраля. Для этого следует пройти регистрацию на сайте зоопарка. Записавшимся пришлют код, позволяющий не только присоединиться к развлекательной программе в качестве зрителя, но и войти на территорию зоосада, не приобретая билет. Акция рассчитана на 650 посетителей», — говорится в сообщении.
Всего в указанные дни в зоосаде пройдет 11 экскурсий, два спектакля и два квеста. Каждая экскурсия рассчитана на участие 20 человек, в каждом из квестов испытать удачу смогут порядка 100 человек, и примерно столько же смогут стать зрителями каждого из спектаклей.
В материале также уточняется, что спектакли пройдут на улице. Один из них, под названием «Катастрофа в лесу», разыграют на старой территории зоопарка в 12:00 18 февраля, а другой, под названием «Осторожно, волшебство!», состоится в тот же день, но в 14:00 тоже на старой территории.
Кроме того, 17-18 февраля в столичном зоопарке будут организованы показательные кормления животных. Можно будет увидеть, как естественно и непринужденно тюлени, морские котики и папуанские пингвины лакомятся рыбой, а шакалы угощаются мясом.
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