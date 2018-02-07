В Москве на Масленицу удивят экзотическими блинами

"На 25 площадках по всей Москве посетителей ждет более 170 видов блинов: на пшеничной, гречневой, рисовой, кедровой и черемуховой муке, приготовленные по народным и авторским рецептам, корейские, голландские и сибирские, с самыми разнообразными сладкими и сытными начинками", Для гостей стартующего 9 февраля фестиваля "Московская Масленица" рестораторы подготовили специальное меню. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

— говорится в сообщении.

В частности, на площади Революции гости фестиваля смогут попробовать голландские блинчики — паннекокены, вьетнамские блинчики нэм, цветные блины, блин-доги и корейские паровые булочки пянсе.

На улице Кузнецкий мост возле ЦУМа посетителям предложат традиционные, диетические, картофельные и шоколадные блины. Также там можно будет приобрести блинчики с черной, красной или щучьей икрой.

В свою очередь, на Манежной площади жителей и гостей столицы вместо блинов угостят пышными оладьями и драниками.

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в городе с 9 по 18 февраля. В этом году в столице будут задействованы 25 праздничных площадок.

Всего в рамках развлекательной программы проведут порядка 1,9 тысячи мастер-классов, организуют более 600 театральных, музыкальных и интерактивных представлений, а также около 490 уличных игр.