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В Москве на Масленицу удивят экзотическими блинами
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В Москве на Масленицу удивят экзотическими блинами 

ТВ Центр 7 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Для гостей стартующего 9 февраля фестиваля "Московская Масленица" рестораторы подготовили специальное меню. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
"На 25 площадках по всей Москве посетителей ждет более 170 видов блинов: на пшеничной, гречневой, рисовой, кедровой и черемуховой муке, приготовленные по народным и авторским рецептам, корейские, голландские и сибирские, с самыми разнообразными сладкими и сытными начинками",
— говорится в сообщении.
В частности, на площади Революции гости фестиваля смогут попробовать голландские блинчики — паннекокены, вьетнамские блинчики нэм, цветные блины, блин-доги и корейские паровые булочки пянсе.
На улице Кузнецкий мост возле ЦУМа посетителям предложат традиционные, диетические, картофельные и шоколадные блины. Также там можно будет приобрести блинчики с черной, красной или щучьей икрой.
В свою очередь, на Манежной площади жителей и гостей столицы вместо блинов угостят пышными оладьями и драниками.
Фестиваль "Московская Масленица" пройдет в городе с 9 по 18 февраля. В этом году в столице будут задействованы 25 праздничных площадок.
Всего в рамках развлекательной программы проведут порядка 1,9 тысячи мастер-классов, организуют более 600 театральных, музыкальных и интерактивных представлений, а также около 490 уличных игр.
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