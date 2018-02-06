Куда сходить и на что посмотреть в феврале

Спешим поделиться радостной новостью: посленовогоднее затишье сменяется февральским оживлением! Спектакли, концерты, яркие кинопремьеры — все это ждет тебя в последнем месяце зимы. А мы по традиции выделили самые значимые события, которые, определенно, заслуживают внимания. Концерты Концерт Ольги Бузовой

2 февраля, отель Club Korston Moscow

После продолжительного отдыха в Таиланде Ольга Бузова возвращается в столицу, чтобы возобновить свою концертную программу. Теперь она станет хедлайнером масштабного pre-party, которое пройдет в отеле Korston Club.

Концерт Гуфа Мероприятие стартует с выступления именитых диджеев и фееричного танцевального шоу. Кульминацией программы, естественно, станет выход Бузовой, которая исполнит собственные хиты в сопровождении грандиозных хореографических номеров.

9 февраля, Kalipso Club

С отдыха возвращается и рэпер Гуф. Как и Бузова, после жаркого Таиланда артист приезжает обратно в столицу, чтобы дать концерт 9 февраля. На мероприятии поклонников рэпера ждут его самые громкие хиты и возможность оценить творческий потенциал артиста перед предстоящим Versus Battle. Big Love Show

9 февраля, Санкт-Петербург, ВТБ Ледовый дворец 10 февраля, Москва, СК «Олимпийский»

День всех влюбленных популярная радиостанция Love Radio в 2018 году готовит для своих зрителей по-настоящему масштабное шоу! А все потому, что в этот раз событие празднует свой юбилей, 10 лет.

Организаторы мероприятия обещают устроить головокружительное шоу с невероятными инсталляциями и эффектной хореографией! Концерт Скриптонита

24 февраля, концертный зал Stadium

За последние несколько лет популярность Скриптонита росла в геометрической прогрессии, а его трек «Ламбада» играл чуть ли не в каждом клубе.

Многие называют его эпохальным и гениальным рэп-исполнителем за особую подачу и необычный контекст песен. Так это или нет, можно убедиться в конце февраля, сходив на его концерт. Посмотрим, чем Скриптонит собирается удивлять своих поклонников на этот раз. Спектакли Балет «Лебединое озеро»

Государственный Кремлевский дворец, 6 февраля

Владимира Василёва. Есть ли что-то греющее душу так, как классика? Она всегда актуальна и получает сильный положительный отклик у публики. И поэтому уже полюбившийся многим сюжет о борьбе против темных сил и о настоящей любви станет главной сюжетной линией в премьерном спектакле «Лебединое озеро» от хореографов Государственного академического театра классического балета под руководством Наталии Касаткиной

Постановку уже успели оценить в других странах, где критики то и дело хвалят этот балетный спектакль за легкое, свежее прочтение и уникальное сценическое оформление, декорации и костюмы, которые выполнены западными художниками.

Спектакль «Спартак» За билетами на это мероприятие уже выстраиваются огромные очереди, так что успей забронировать билеты, пока их полностью не раскупили!

Государственный Кремлевский дворец, 7 февраля

Если же вы поклонница более современного, даже провокационного искусства, то в Государственный Кремлевский дворец лучше зайти на следующий день, 7 февраля. В это время те же постановщики «Лебединого озера» представят балет «Спартак», посвященный Римской империи.

В спектакле главный упор делают на эксцентричные наряды и практически эротическую хореографию, таким образом постановщики хотят показать ту эпоху с необычной для зрителя стороны. Спектакль Love Machines

Электротеатр «Станиславский», 21-23 февраля

Хотя еще более современную постановку можно будет посмотреть в праздничные дни с 21 по 23 февраля, когда в Электротеатре «Станиславский» пройдет спектакль-антиутопия Love Machines.

Поставлен он по мотивам поэмы-фарса Кети Чухров , которая в своей одноименной легенде рассказала о жизни прекрасной девушки, двух биороботах, необычном искусстве и загадочной правдивой корове…

Их общение проходит на фоне постиндустриального мегаполиса с роботами-искусителями. Люди здесь подвластны соблазну и всегда готовы к предательству, а значит, их век неумолимо подходит к закату… Как развернется эта ситуация, узнаем в конце февраля! Кино Фильм «Селфи»

В прокате с 1 февраля

Фильм «Лед» Фильмов, сюжет которых строится на подмене тел и судеб, огромное количество. Однако каждая история интересна по-своему. В начале февраля на отечественные экраны выходит фильм «Селфи» о популярном писателе и телеведущем, которого внезапно решил заменить двойник и забрать все лавры славы. Картина стала продолжением двух фильмов «Духless», снятых по мотивам бестселлеров Сергея Минаева . В главной роли, однако, будет не вездесущий Данила Козловский , а другой любимый всеми актер Константин Хабенский

В прокате с 14 февраля

Милош Бикович и Александр Петров. В самый романтический день в году, 14 февраля, в кинотеатрах выходит любовная драма «Лед», где главные роли исполнили Аглая Тарасова

Картина рассказывает о знаменитой фигуристке, ее восхождении к славе, страшных испытаниях и принце, который не всегда может быть на белом коне. Фильм «Поезд на Париж»

В прокате с 15 февраля

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Режиссер Клинт Иствуд решил снять картину о трагедии 21 августа 2015 года, когда произошла террористическая атака на скоростной поезд.

Самое удивительное в «Поезде на Париж» в том, что актеры, играющие главные роли, — это люди, можно сказать, герои, которые в действительности пережили эту трагедию.

Только представьте, насколько реалистично они передадут свои образы! Фильм «Черная Пантера»

В прокате с 26 февраля В этом году нам предстоит увидеть, наверное, одну из главных картин от Marvel — «Мстители. Война бесконечности», и, признаемся, к ее просмотру стоит подготовиться основательно.

Начать можно с первой супергеройской картины студии в этом году — «Черной Пантеры».

Фильм, во-первых, расскажет об одноименном герое, а во-вторых, раскроет тайну африканской страны Ваканды, с которой, кстати, и начнется сюжетная линия третьей части «Мстителей».