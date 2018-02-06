Фестиваль «Московские молнии» на ВДНХ

10 февраля 2018 года в рамках Дня зимних видов спорта на катке ВДНХ пройдет конькобежный фестиваль «Московские молнии». Принять участие в спринтерском забеге сможет любой посетитель ледовой площадки. Для этого все желающие будут разделены на несколько возрастных групп: малыши — до 8 лет, дети — от 9 до 13 лет, юниоры — от 14 до 19 лет, взрослые — от 20 до 39 лет, мастера — от 40 лет и старше. Спринтерские соревнования пройдут с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00. Победители получат призы и подарки, а каждый участник — памятные сувениры.

Главным событием дня станет необычная гонка-дуэль восходящих звезд российского конькобежного спорта. Начинающие профессионалы из московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы будут соревноваться в скоростных дуэлях, пробежав на коньках вокруг фонтана «Дружба народов». В течение дня для посетителей будут проводиться конкурсы, выступления музыкальных коллективов.

Время: 10:00 до 23:00, мероприятие — с 11:00 до 20:30, технический перерыв с 15:00 до 17:00.

Стоимость билетов на каток в этот день не изменится, цены можно найти на сайте катка. Праздник на катке — бесплатно.