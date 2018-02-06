На ВДНХ пройдет Фестиваль сыра

10-11 февраля участниками мероприятия станут десятки лучших сыроваров страны.

В рамках гастрономического проекта вниманию посетителей будет представлено все многообразие твердых и полутвердых, мягких и рассольных сыров — от камамбера, чеддера, пармезана и рокфора до брынзы, рикотты, горгонзолы, моцареллы и качотты.

Помимо классических сортов, на фестивале будут и другие, менее известные и весьма необычные — от пьяных козьих и редких кабардинских до сыров с тмином и чесноком.

Экспозиция будет представлена в огромном крытом шатре, расположенном неподалеку от «Дома ремесел».

Посетители смогут познакомиться со всем многообразием сыров мира, продегустировать и купить понравившуюся продукцию, поучаствовать в познавательных гастрономических мастер-классах.