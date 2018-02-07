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Открытие «Острова мечты» перенесли на год
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Открытие «Острова мечты» перенесли на год 

Tlum.ru 7 февраля 2018
Фото: Tlum.ru
Крепитесь, дети и родители. Самый крупный тематический парк развлечений в Европе «Остров мечты» должны были открыть для посещения в конце 2018 года. Но придется подождать чуть подольше, сроки сдачи парка перенесли на 2019 год.
Сейчас в парке завершена строительно-монтажная часть, но наладку и запуск в эксплуатацию перенесли на следующий год. Сейчас в Нагатинской пойме устанавливают аттракционы, а точнее — мощный фундамент под каждый из них. Производство самих аттракционов тоже уже запущено, этой весной первые из них привезут в Москву.
Но, несмотря на это, строителям предстоит еще много работы. Комплексное благоустройство набережной с детской школой яхтсменов, постройка концертного зала и гостиницы, парка «Союзмультфильма» и «Dreamworks» и так далее. Так что пока далеко не факт, что его открытие не отложат на еще более поздний срок. Но надеемся, что с нами не поступят настолько жестоко.
Сам парк будет располагаться на площади в 60 га, что сделает его самым большим тематическим парком в Европе.
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