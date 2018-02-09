Чем заняться в эти выходные

Гид Sobesednik.ru по главным, необычным и культурным событиям выходных с 9 по 11 февраля в Москве.

Выставки

В субботу, 10 февраля, в Artplay откроется мультимедийный проект «Страсти по Фрейду». Выставка будет состоять из семи разделов, в каждом — картины Сандро Боттичелли , Микеланджело Буонарроти, Рембрандта, Тициана, Караваджо и других известных художников, демострирующиеся на огромных экранах под современную музыку и закадровый текст. Цель выставки — исследовать полотна мастеров с точки зрения психоанализа.

Картины Карла Брюллова из частного собрания выставляются в Третьяковской галерее. В экспозиции восемь полотен: камерные и парадные изображения, семейные и автопортреты. На выставке также можно будет увидеть «Даму у фортепьяно», написанную в 1838 году.

6 февраля в Пушкинском музее открылась первая в России выставка Уильяма Генри Тальбота, которого называют создателем художественной и одним из изобретателей современной фотографии. Тальбот изобрел тальботипию — бумажный негативно-позитивный процесс, позволяющий недорого тиражировать изображения. На экспозиции представлены 150 оригинальных отпечатков.

Фестивали

7–16 февраля в Малом зале Центра Artplay пройдет восьмой Международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом». Зрители смогут увидеть сюрреалистические зарисовки, антиутопии, фильмы в жанре научной фантастики, космические фантазии и социальные драмы. На фестивале также пройдут лекции и круглые столы, встречи с режиссерами и операторами.

На ВДНХ 10 и 11 числа около Дома ремесел пройдет фестиваль сыра, на котором посетители смогут попробовать и купить около 50 сортов крафтового сыра, сделанного отечественными сыроварами.

Уже 9 февраля в Москве стартует фестиваль «Московская Масленица». Жителей и гостей столицы ждут выставки, хороводы, интерактивные представления, а также угощения в виде блинов, ватрушек, оладьев, сырников с сыром и медом.

Кино

Традиционно за месяц перед «Оскаром» в кинотеатрах начинают появляться одни из главных премьер года. Однако на нынешней неделе самой «шумной» картиной оказался фильм, с «Оскаром» никак не связанный: на большие экраны вышла заключительная часть «50 оттенков серого» — «50 оттенков свободы». Мы, кстати, фильм уже посмотрели.