Парк «Зарядье» победил на конкурсе Archdaily

ArchDaily объявил результаты конкурса Building of the Уear — 2018. В категории "Общественные пространства" победил парк "Зарядье".

За две недели открытого конкурса он набрал более ста тысяч голосов.

Кроме "Зарядья", в пятнадцати номинациях участвовало около 3 500 проектов.

В номинации Commercial Architecture победило здание Apple Store в Чикаго, построенное по проекту Foster + Partners.

Ещё одним победителем стал офис OMA в Гааге, который среди прочего продемонстрировал, как представления больших корпораций о рабочем пространстве влияют на тенденции в архитектуре.