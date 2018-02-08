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Парк «Зарядье» победил на конкурсе Archdaily
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Парк «Зарядье» победил на конкурсе Archdaily 

Газета.Ru 8 февраля 2018
Фото: Instagram
ArchDaily объявил результаты конкурса Building of the Уear — 2018. В категории "Общественные пространства" победил парк "Зарядье".
За две недели открытого конкурса он набрал более ста тысяч голосов.
Кроме "Зарядья", в пятнадцати номинациях участвовало около 3 500 проектов.
В номинации Commercial Architecture победило здание Apple Store в Чикаго, построенное по проекту Foster + Partners.
Ещё одним победителем стал офис OMA в Гааге, который среди прочего продемонстрировал, как представления больших корпораций о рабочем пространстве влияют на тенденции в архитектуре.
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