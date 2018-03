Планы на выходные: выставки, мастер-классы и еда

На выходных в Москве будет снежно, весело и очень вкусно.

Начать праздновать Масленицу

Ну а что? Поводов для праздника много не бывает! К тому же, в греческом ресторане ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ вовсю жарят мясо и разливают вино. Уже сегодня здесь стартует греческая Масленица — Апокриес. Традиционно она начинается с Мясного четверга: греки в этот день устраивают пир на весь мир, прощаясь таким образом с шумными застольями накануне Великого поста. Сбор гостей в 18.00.

Пообедать в «Облаках»

Конец недели — прекрасное время для того, чтобы покончить с рабочими встречами и отправиться отдыхать со спокойной совестью. Деловой обед можно устроить в ресторане «Облака»: с нового года здесь как раз появилась такая опция. Сет от шеф-повара Дениса Конева включает в себя 3 позиции — суп, закуску и основное блюдо. Обойдется все удовольствие в 750 рублей. Предложение действует ежедневно с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.

Узнать, что такое Made For Bulleit

Outlaw, Maggigad, Эрнест 19tones, Flammable Beats, Nootk и другие культурные герои представят свои продукты для платформы Made For Bulleit на вечеринке Bulleit Eight 9 февраля в пространстве Squat 3/4. Местные дизайнеры, художники, фотографы, столяры и музыканты покажут результаты восьми коллабораций. Идея создания платформы Made For Bulleit появилась благодаря Тому Буллету. 26 лет назад он изменил свою жизнь: оставил карьеру юриста и занялся восстановлением семейного производства виски по 150-летнему рецепту своего прапрадеда. Что тут скажешь: одобряем!

Освоить коньки

А то вдруг вы так и не покатались ни разу за всю зиму? 10 февраля на катке «Лед» в парке «Сокольники» пройдет день зимних видов спорта. С 13:00 до 18:00 можно посетить мастер-классы известных спортсменов по конькобежному спорту, танцам на льду и хоккею с мячом. Ну а потом прогуляйтесь по зимнему парку — будет вам парочка хороших кадров для Instagram.

Сходить на бранч

В это воскресенье, 11 февраля, традиционный бранч в ресторане Cheese Connection будет особенно атмосферным. Все дело в том, что его автором выступит Дмитрий Тельнов — тревел-журналист, радиоведущий, фотограф, путешественник (все регалии в один абзац не поместятся). В меню много интересного: круассан с трюфельной страчателлой; картофельный хашбраун с обоженным лососем, мягким сыром и щучьей икрой; утиная грудка с пряным пюре из запеченной моркови; фондан из белого шоколада с сорбетом и манго… В общем, сами понимаете: пропустить такое будет обидно. Ну а если вы любите истории о путешествиях, то идти надо обязательно: мы здесь плохого не советуем. Начало бранча — в 12.00 (гостей ждут аж до 18.00). Стол лучше бронировать заранее.

Приобщиться к истории Южной Кореи

В московском Музее русского искусства открылась выставка «Русский зодчий Афанасий Середин-Сабатин: у истоков современной архитектуры в Корее». Экспозиция посвящена уникальному историческому прецеденту: российские исследователи выяснили, что некоторые горячо любимые корейцами постройки на территории императорского дворца в Сеуле были сооружены российским архитектором (вот так поворот!). В экспозицию вошли фотографии и интересные факты о творческом наследии зодчего. Выставка продлится до 18 марта, после чего переедет в Сеул.

Увидеть редкие фотографии Владимира Высоцкого