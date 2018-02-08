Планы на выходные: выставки, мастер-классы и еда 

На выходных в Москве будет снежно, весело и очень вкусно.
Начать праздновать Масленицу
Ну а что? Поводов для праздника много не бывает! К тому же, в греческом ресторане ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ вовсю жарят мясо и разливают вино. Уже сегодня здесь стартует греческая Масленица — Апокриес. Традиционно она начинается с Мясного четверга: греки в этот день устраивают пир на весь мир, прощаясь таким образом с шумными застольями накануне Великого поста. Сбор гостей в 18.00.
Пообедать в «Облаках»
Конец недели — прекрасное время для того, чтобы покончить с рабочими встречами и отправиться отдыхать со спокойной совестью. Деловой обед можно устроить в ресторане «Облака»: с нового года здесь как раз появилась такая опция. Сет от шеф-повара Дениса Конева включает в себя 3 позиции — суп, закуску и основное блюдо. Обойдется все удовольствие в 750 рублей. Предложение действует ежедневно с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.
Узнать, что такое Made For Bulleit
Outlaw, Maggigad, Эрнест 19tones, Flammable Beats, Nootk и другие культурные герои представят свои продукты для платформы Made For Bulleit на вечеринке Bulleit Eight 9 февраля в пространстве Squat 3/4. Местные дизайнеры, художники, фотографы, столяры и музыканты покажут результаты восьми коллабораций. Идея создания платформы Made For Bulleit появилась благодаря Тому Буллету. 26 лет назад он изменил свою жизнь: оставил карьеру юриста и занялся восстановлением семейного производства виски по 150-летнему рецепту своего прапрадеда. Что тут скажешь: одобряем!
Освоить коньки
А то вдруг вы так и не покатались ни разу за всю зиму? 10 февраля на катке «Лед» в парке «Сокольники» пройдет день зимних видов спорта. С 13:00 до 18:00 можно посетить мастер-классы известных спортсменов по конькобежному спорту, танцам на льду и хоккею с мячом. Ну а потом прогуляйтесь по зимнему парку — будет вам парочка хороших кадров для Instagram.
Сходить на бранч
В это воскресенье, 11 февраля, традиционный бранч в ресторане Cheese Connection будет особенно атмосферным. Все дело в том, что его автором выступит Дмитрий Тельнов — тревел-журналист, радиоведущий, фотограф, путешественник (все регалии в один абзац не поместятся). В меню много интересного: круассан с трюфельной страчателлой; картофельный хашбраун с обоженным лососем, мягким сыром и щучьей икрой; утиная грудка с пряным пюре из запеченной моркови; фондан из белого шоколада с сорбетом и манго… В общем, сами понимаете: пропустить такое будет обидно. Ну а если вы любите истории о путешествиях, то идти надо обязательно: мы здесь плохого не советуем. Начало бранча — в 12.00 (гостей ждут аж до 18.00). Стол лучше бронировать заранее.
Приобщиться к истории Южной Кореи
В московском Музее русского искусства открылась выставка «Русский зодчий Афанасий Середин-Сабатин: у истоков современной архитектуры в Корее». Экспозиция посвящена уникальному историческому прецеденту: российские исследователи выяснили, что некоторые горячо любимые корейцами постройки на территории императорского дворца в Сеуле были сооружены российским архитектором (вот так поворот!). В экспозицию вошли фотографии и интересные факты о творческом наследии зодчего. Выставка продлится до 18 марта, после чего переедет в Сеул.
Увидеть редкие фотографии Владимира Высоцкого
В ТДЦ «Новинский» проходит выставка Валерия Плотникова — единственного фотографа, которому сам Высоцкий безгранично доверял. Плотников снимал поэта на протяжении 13 лет. За время их дружбы было сделано 300 фотографий, но при жизни артиста было опубликовано не более шести-семи его снимков. Фотовыставка Валерия Плотникова проходит в рамках выставочного проекта «История легенды. Шемякин и Высоцкий» в Altmans Gallery. В экспозиции в «Новинском» представлено более двадцати фотографий, на которых Владимир Высоцкий запечатлен среди коллег, на сцене, с женой Мариной Влади. Фотовыставка продлится до 25 марта. Вход свободный.