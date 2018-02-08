Москвичей приглашают на ночные экскурсии

Ночная экскурсия прошла в электродепо «Красная Пресня».

Экскурсантам рассказали, что «Красная Пресня» — единственное депо Московского метрополитена, имеющее выезд на две линии — Кольцевую и Таганско-Краснопресненскую. Второй выезд сохранился с тех времен, когда депо обслуживало Краснопресненский радиус.

— Коллектив электродепо быстро стал одним из лучших — статус обслуживаемой Кольцевой линии обязывал! — рассказывает директор Народного музея Московского метрополитена Константин Черкасский. — Кстати, впервые объявлять остановки в поездах метрополитена в 1956 году начали именно на Кольцевой. Когда в 1954 году открылось электродепо «Красная Пресня», сюда направили самых квалифицированных специалистов электродепо «Сокол».

— Вагонам типа «И» не суждено было перевозить пассажиров, однако многие технические решения, впервые примененные в вагонах этой модели, широко используются на сегодняшних составах, — объясняет участникам экскурсии Константин Черкасский. — Благодаря опыту создания и испытаний вагонов типа «И» впоследствии был создан новый тип метропоезда «Яуза», который сейчас курсирует на Люблинско-Дмитровской и Каховской линиях. В 1974 году в электродепо «Красная Пресня» поступили новые вагоны метро типа «И».

Здесь же, в депо, находится уникальный диагностический состав «Синергия-2». Его точные датчики позволяют тщательно исследовать буквально каждый сантиметр тоннелей и проверить, в каком состоянии находятся пути. Подробнее о работе «умного» состава можно узнать, рассмотрев инфографику.

СПРАВКА

Поезд-лаборатория «Синергия-2»передает данные о состоянии инфраструктуры Московского метрополитена 11 специалистам, которые ежедневно анализируют полученную информацию. Они контролируют все параметры, поступающие к ним со специальных датчиков в режиме онлайн. Каждый день поезд проводит под землей не менее четырех часов и проверяет в среднем 80 километров пути, что равносильно работе 100 монтеров-обходчиков Службы пути столичного метро.

КСТАТИ

«Метротур» — проект Московского метрополитена и Музея Москвы по проведению экскурсий по метро. Билеты — на сайте mosburo.com. Записаться на экскурсию можно по телефону (499) 321-70-71.