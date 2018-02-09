Культурная программа на пятницу

Кажется, пора настраиваться на весну. Первым делом стоит настроиться на романтический лад — не только из-за приближающегося 14 февраля, но и просто так.

Побывать на выставке «Любить» Mos.ru подобрал пять вариантов культурного досуга для сегодняшнего вечера, каждый из которых поможет почувствовать себя так, будто долгая зима уже позади.

Время: до 20:00 Место: Центр Гиляровского (Столешников переулок, дом 9, строение 5)

Пожалуй, самая романтичная выставка сейчас идет в Центре Гиляровского. Отправляйтесь сюда, если не чувствуете прилива эндорфинов в связи с приближающимся Днем святого Валентина. Выставка «Любить» посвящена Генриху Брокару , французскому предпринимателю, открывшему одну из самых известных парфюмерных фабрик ХIХ века.

Товарищество «Брокар и Ко» познакомило массового потребителя с миром парфюмерии — в то время производство духов, одеколонов и прочих ароматических жидкостей в России только начиналось. Купить что-то из продукции фабрики могли и небогатые люди: самый ходовой товар, мыло «Народное», стоило всего одну копейку за кусок.

В экспозицию в Центре Гиляровского вошли рекламные плакаты товарищества «Брокар и Ко», хрустальные флаконы, фотографии. Но главный экспонат невидим. Звуковое сопровождение выставки окунает в атмосферу Москвы конца позапрошлого века: звонки конки, поскрипывание снега и другие звуки того времени. Послушать барочную музыку

Время: 19:00 Место: Мемориальный музей А. Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11)

Mos.ru

Отправиться на встречу с космонавтом Еще немного романтики — музыкальной. Мемориальный музей А. Н. Скрябина приглашает окунуться в капризную и прихотливую эпоху барокко. Здесь сегодня выступает Московский ансамбль старинной музыки Da camera e da chiesa. Музыканты исполнят сочинения Антонио Вивальди и Георга Филиппа Телемана, в том числе кантаты для голоса, струнных и органа.

Время: 18:00 Место: Музей космонавтики (проспект Мира, дом 111)

Тех, кто видит романтику в покорении космического пространства, ждут в Музее космонавтики. Здесь пройдет встреча с Героем Советского Союза летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным, который в этом месяце отмечает 31-летие со дня своего первого полета на орбитальную станцию «Мир» в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-2». Космонавт расскажет о своей работе, быте космонавтов и ответит на вопросы слушателей.

Сходить на ретроспективу фильмов Джона Форда Для участия во встрече нужно зарегистрироваться.

Время: 18:30 Место: кинотеатр «Сатурн» (улица Снежная, дом 18)

Классик американского кинематографа Джон Форд возвращается на большой экран! В кинотеатре «Сатурн» началась вторая часть ретроспективы его фильмов. На этот раз в программу вошли картины исключительно с участием Генри Фонды — любимого актера Джона Форда, в том числе знаменитые «Гроздья гнева», снятые по одноименному роману еще одного американского классика, Джона Стейнбека, и получившие две премии «Оскар».

Посмотреть на фотографии, сделанные Борисом Кустодиевым Сегодня в «Сатурне» можно посмотреть вестерн 1946 года «Моя дорогая Клементина», в основу которого легла авторизованная биография Уайетта Эрпа, охотника, картежника и констебля, жившего в конце XIX — начале XX века. В фильме есть все, за что можно любить вестерны, — ковбои, месть, перестрелки, роковая красотка и тема появления на Диком Западе закона и порядка, больше всего занимавшая Форда.

Время: до 21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)

Mos.ru

11 февраля в «Мультимедиа-арт-музее» завершает работу выставка «Борис Кустодиев. Живопись, фотография». Если вы ее еще не видели, советуем сходить сегодня, не дожидаясь воскресенья, — кто знает, сколько поклонников Кустодиева откладывает поход до последнего.

Ошибки в названии, кстати, нет, если вас вдруг удивило присутствие в нем слова «фотографии». О том, что Борис Кустодиев был не только живописцем, но и фотографом, стало известно лишь в 2009 году, когда его внучка передала в дар Астраханской государственной картинной галерее альбом с его фотографиями. На выставке в «Мультимедиа-арт-музее» представлены 14 живописных полотен и 120 фотографий из собраний российских музеев.