Где провести 14 февраля

Не знаете где провести День святого Валентина? FashionTime.ru подготовил материал с интересными предложениями в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и даже на Мальдивах. 14 февраля в Москве «Арарат Парк Хаятт Москва»

14 февраля в отеле «Арарат Парк Хаятт Москва» (ул. Неглинная, д. 4) можно забронировать дизайнерские номера с видом на Большой театр и Кремль, детокс-процедуры в спа-центре «Квантум», романтический ужин в баре «Консерватория» и воскресный бранч в ресторане «Парк» (бранч пройдет 11 февраля). Для тех, кто забронировал номер, утром предложат завтрак в ресторане «Парк» или в номере, а также предоставят свободный доступ в спа-центр «Квантум» с джакузи и бассейном и поздний выезд. В баре «Консерватория» в День всех влюбленных будет действовать сет-меню из трех блюд от шеф-повара Себастиана Келлерхоффа.

Спа-центр «Квантум» предлагает специальный сертификат на трехчасовое посещение бассейна, джакузи, бани и фитнес-центра, любую процедуру на выбор (массаж, пилинг, обертывание и т.д.) и бокал шампанского. А 11 февраля в ресторане «Парк» будет проходить воскресный бранч с морепродуктами, мясными и десертными блюдами от шеф-повара. Ресторан Aviator

Шеф-повар ресторана Aviator (расположен на 52 этаже башни «Федерация») Антон Магдюк предлагает сет для влюбленных, которые решили вспомнить конфетно-букетный период. Первым впечатлением, как и положено на первом свидании, выступают цветы — мильфей из лосося с черной редькой в бутонах живых роз. Теплая закуска в виде кальмара с салатом из свежей зелени и молодого редиса с лепестками цветов — как второе свидание, когда между влюбленными тает лед скромности. А на третьем принято отбрасывать предрассудки и признаваться в своих чувствах.

Поэтому предпоследним курсом шеф прописал цесарку в соусе из красного вина со специями и фруктами, сопроводив романтичное блюдо гарниром из карамелизированной цветной капусты, томленной сливы с соусом сабайон. Десертом Магдюк предлагает назначить поцелуй влюбленных или баваруа из белого шоколада с кусочками малины.

Романтический сет будут подавать по предзаказу с 14 февраля до 9 марта. Стоимость — 3 200 рублей. К сету для двоих — два бокала шампанского Moеt & Chandon в подарок. Ресторан «Чугунный мост»

В этот праздничный день в ресторане «Чугунный мост» (ул. Пятницкая, д. 6) пройдет дегустация устриц и трех видов джина. Устричный сомелье Регина Борисова полагает, что в мире все более популярным становится уход от классики, когда устрицы предлагали только с вином. Сегодня в моде авантюрные сочетания, например, устрицы с абсентом или с джином. Шеф-повар Дмитрий Кузин подаст к устрицам элегантную лаймово-огуречную граниту с джином и горячий устричный суп с густыми сливками.

Стоимость ужина — 2 500 рублей на человека (дегустация трех видов джина с тремя видами устриц, суп из устриц и легкие закуски). Ресторан «Кому жить хорошо»

Уже сейчас в ресторане «Кому жить хорошо» (Пречистенская наб., д. 17) действует сет на двоих от нового шеф-повара Никиты Катышева. При покупке сета каждый гость получает возможность выиграть проживание на уик-энд на бутик-курорте One & Only The Palm в Дубае. 14 февраля на праздничном ужине случайным образом будут определены два победителя, которые получат проживание в отеле One & Only The Palm в Дубае.

Гости могут выиграть проживание в отеле One & Only The Palm в Дубае

Гастрономический сет ко Дню святого Валентина включает: бокал просекко, холодную закуску на выбор (салат с маринованным лососем, гуакамоле, хурма, пашот, микс, имбирная заправка/салат татаки из тунца, чукка, устричный соус), горячее блюдо на выбор (красная рыба от Амура в миндале, крем из тыквы, малиновая эмульсия/«Поцелуй в щечки» в азиатском стиле, птитим, базилик, свекольный «Том Ям»), дижестив «Счастье есть» в земляничном сорбе с мартини, десерт «Шоколадное дерево» для влюбленных. Стоимость сета на двоих составляет 3 900 рублей. Бар «Гримм»

14 февраля в подмосковье Горнолыжный парк «Волен» В баре «Гримм» (ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 1) можно будет заказать коктейль-десерт от шефа Александра Пантюхова и бармена Егора Степанова . Роза, как настоящая, — нежные лепестки клубники и свеклы, сердцевина — мусс из клубники, маринованной в вине — и все это «вишенка» на волшебном сосуде с коктейлем на основе белого вина, вермута, малиновой водки и сиропа из белой розы. Коктейль довольно крепкий, а роза полностью съедобна. Стоимость розы — 500 рублей.

При заселении каждая влюбленная пара получит бутылку шампанского и корзину с фруктами. Согреться предлагают в бане, которую можно арендовать на несколько часов, и заказать туда чай и закуски из ресторана «Волен». 14 февраля в Санкт-Петербурге

Mandara Spa в отеле Lotte Hotel St. Petersburg

В отеле Lotte Hotel St. Petersburg (пер. Антоненко, д. 2) гостям в этот праздничный день предлагают программу в SPA для двоих и ужин при свечах в ресторане The Lounge. Спа-комплекс в новом пятизвездочном отеле Mandara Spa предлагает провести два часа удовольствия и насладиться традиционным балийским массажем, ароматерапевтической ванной и расслабляющей аромапроцедурой для ступней.

14 февраля на Мальдивах В ресторане The Lounge весь вечер будет звучать живая музыка. Шеф-повар ресторана The Lounge Анатолий Иванов подготовил специальное меню ужина на двоих (коктейль с тигровыми креветками, камчатским крабом, спаржей, артишоками и авокадо, филе мраморной говядины, обжаренное с какао и черным перцем, фирменный десерт от шеф-кондитера отеля).

Вилла в отеле Jumeirah Vittaveli

Отель Jumeirah Vittaveli на Мальдивах для влюбленных запустил предложение для двоих Yes, I'm in Love, которое включает: путешествие к домашнему рифу на полуподводной лодке с шампанским Moеt Ice Impеrial и черной икрой Beluga на борту, уединенный ужин на побережье океана под аккомпанемент саксофона и флейты. К празднику на курорте появится тропа влюбленных в цветущем саду, а каждая пара сможет вместе с местным художников создать дизайнерские сердца, чтобы оставить их на деревьях в память о путешествии.

Кроме этого, предусмотрено: завтрак с шампанским, процедуры в спа-люксе Talise Spa над водами Индийского океана, послеобеденный чай на вилле, букет цветов и другие сюрпризы, фаер-шоу от мастеров поинга, аперитивы с устрицами и икрой на новой террасе Cyan, а также тематический ужин в ресторане Fenesse над водой.