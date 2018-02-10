Чем нас будут развлекать на Масленицу

Фиолетовые блины и черные оладьи с доставкой. Маскарады и уличные спектакли — лауреаты «Золотой маски». В столице стартует фестиваль «Московская Масленица». В этом году он будет еще масштабнее, чем в 2017-м, 25 праздничных площадок против 14. Чем туристов и москвичей будут развлекать в этот раз?

Как и «Путешествие в Рождество», московскую Масленицу в этом году посвятили театру. Так что во время прогулки по историческому центру можно наткнуться на уличный спектакль. А если повезет — даже обладателя «Золотой маски». Манежная площадь на время фестиваля станет сценой для постановки «Царская Масленица». Ее покажут двадцать раз. Со своими наградными постановками приехали театры из Якутии, Чувашии, Марий-Эл. Ради их постановок даже искушенным театралам стоит выбраться на улицы, считает генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина

Мария Ревякина генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» «Это будут разные театральные жанры: опера, драма, танец, театр кукол. Якутский „Театр Олонхо“, он объявлен ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. Три спектакля — совместная постановка китайской оперы и якутов, как раз вот этого театра, то есть три шедевра ЮНЕСКО в этом одном проекте. Из Венгрии будет театр „Актеры и куклы“, он лауреат премии „Золотая маска“. Завершится все очень интересным перформансом, называется „Красный шаман“, его придумали специально для „Московской Масленицы“. Режиссер — неоднократный лауреат „Золотой маски“ Андрей Борисов . Все это на площадях будет незабываемым зрелищем».

Спектакли будут играть десятки раз на большинстве фестивальных площадок. Организовано что-то вроде гастролей по московским паркам и улицам. Тему театра подхватили и экскурсионные бюро столицы. Прогулки, посвященные Дягилеву, Мейерхольду, Чехову и Гоголю.

Но самые актуальные в Масленицу экскурсии связаны с едой, а потому поведут по старинным лавкам и трактирам, говорит организатор и руководитель проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов

Евгений Степанов организатор и руководитель проекта «Гуляем по Москве» «Несколько маршрутов премьерных будет. Например, „Традиции веселья“, то есть на этом маршруте будут затрагиваться не только масленичные гулянья, но и вообще гулянья русские. То есть как миллионщики проигрывали свое состояние, как закладывали свои имения. Исключительно московские старые дореволюционные традиции гулянья. Потом мы будем показывать места старых трактиров, их было достаточно, потому что Москва не Петербург. Москва никогда не славилась своими фешенебельными ресторанами, их можно было посчитать по пальцам одной руки. А это исключительно злачные места. Причем в слове „злачные места“ нет ничего плохого: трактиры — это питейные заведения, это кабаки. Про это тоже мы будем рассказывать».

На уличных площадках фестиваля планируются блины чуть ли не всех цветов радуги. Рецептов больше сотни. Есть блин фиолетовый с черникой, есть красный, зеленый, оранжевый. Если не страшно, то можно съесть и черные оладьи. Но в лидерах спроса — румяная классика. Традиционное блюдо организаторы обещают в избытке, даже придумали в этот раз новую фишку — доставку блинов и пирогов прямо с площадок фестиваля на дом.

Веселье обещают не только на центральных улицах, но и в главных парках Москвы. В «Коломенском» все мыслимые национальные забавы. В парке Горького — тематические инсталляции, а в конце праздничной недели сожгут чучело Масленицы высотой восемь метров. В Измайловском кремле решили отпраздновать Масленицу в космическом стиле. Организаторы напоминают и о многочисленных катках в Москве, их работу свернут уже скоро. Все-таки Масленица хоть и не календарный, но финал зимы.