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Роспись на блинах и стрельба варежками на ВДНХ
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Роспись на блинах и стрельба варежками на ВДНХ 

Агентство «Москва» 9 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Широкий выбор угощений, прицельная стрельба варежками и роспись на блинах ожидают москвичей на масленичной ярмарке на ВДНХ, которая открывается в эту пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ.
"Масленичная ярмарка на площади Промышленности начнет работу 9 февраля. До 18 февраля посетители ВДНХ смогут попробовать горячие пироги, вафли, сбитень, пряники, чешские колбаски, бургеры и, конечно, главное масленичное угощение — блины",
— говорится в сообщении.
Основные масленичные гулянья пройдут на ВДНХ 17 и 18 февраля. Посетители смогут угоститься блинами с начинкой на любой вкус — от варенья до хамона — и запить их горячим чаем. "Сладкоежкам будут по вкусу блины со сметаной, медом, взбитыми сливками, а любителям традиционных русских закусок — блины с рыбой, красной икрой и грибами… Одна из новинок масленичной ярмарки ВДНХ в этом году — блин с камчатским крабом", — отмечают в пресс-службе.
Помимо этого, жителей и гостей столицы ждет "Вязаная эстафета" — соревнования и шуточные игры с использованием вязаных варежек, где все желающие смогут поучаствовать в прицельной стрельбе варежками.
Также гостей ожидает множество мастер-классов, в ходе которых желающие смогут расписать блины, сплести соломенных кукол и декорировать валенки. Все масленичные выходные на ВДНХ будут выступать театральные и музыкальные коллективы.
"В течение всей масленичной недели на площади Промышленности будет работать интерактивный детский арт-объект. На специальном подиуме разместятся семь разноцветных колонн, которые будут состоять из крутящихся кубиков с различными картинками. Наверху центральной пирамиды засияет "солнце" — главный символ Масленицы",
— добавляют в пресс-службе.
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 Ещё 2 источника 
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